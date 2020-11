LeBronDota confirme que l’équipe Dota 2 de Tempo Esports a quitté l’organisation

Après plusieurs mois de montée dans les rangs de l’Européen / CEI Dota 2 scène, Tempo Esports n’opère plus dans la scène après que tous ses joueurs ont quitté l’organisation plus tôt dans la journée.

Aucune information n’a été donnée par Tempo, mais les joueurs ont confirmé que le mouvement avait eu lieu. Ils ont formé une nouvelle équipe pour continuer à concourir ensemble, au moins jusqu’à la fin de la Ligue EPIC.

Nous avons quitté le @TMP_gg et nous sommes maintenant des agents libres, nous allons continuer à jouer ensemble et à jouer le rôle de Spider Pigz! Toute organisation ou sponsor intéressé peut me dm.Aujourd’hui, nous jouons contre 5men, en div2, venez nous soutenir! 🐖🐖🐖🐖🐖 pic.twitter.com/UCpfOSdpXV

– Nikola Popovic (@LeBronDoTa) 16 novembre 2020