Lebron James, Spotify, HBO parmi les lauréats des Webby Awards 2020 – betanewsfr

LOS ANGELES (AP) – LeBron James, Jimmy Fallon, Spotify et HBO figurent parmi les lauréats des Webby Awards 2020 pour l’excellence Internet.

L’Académie internationale des arts et des sciences numériques a annoncé mardi les gagnants.

« The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » de Fallon a remporté un Webby pour les meilleurs médias sociaux pour la promotion d’une célébrité, tandis que James a été honoré pour son « Welcome to Bron Bron Land » de ESPN, qui a remporté le prix de la meilleure interface utilisateur.

Cette année, Webby From Home est dédié à honorer les individus et les organisations qui utilisent Internet en réponse à la pandémie de coronavirus.

Kristen Bell a gagné pour avoir aidé les enfants à comprendre la pandémie, tandis que DJ D-Nice a remporté le prix de l’artiste de l’année pour ses sets #ClubQuarantine sur Instagram Live. Avi Schiffmann, un jeune de 17 ans de l’État de Washington, a été honoré pour avoir lancé une première base de données et un site de suivi COVID-19. John Krasinksi a également été honoré pour son émission «Some Good News», qui a été créée pour élever les esprits après la pandémie.

Google et National Geographic ont remporté le plus de prix avec 14 chacun. La NASA est repartie avec la meilleure présence sociale globale.

«Panini» de Lil Nas X a remporté un prix Webby for people’s voice pour la meilleure direction artistique. Spotify a remporté un prix pour la meilleure utilisation des médias en ligne, tandis que HBO a revendiqué la meilleure expérience éditoriale de marque.

«#NiceTweets avec Tom Hanks» de Tom Hanks a remporté un prix de voix populaire pour les arts et le divertissement.

Patton Oswalt sera l’hôte de la 24e cérémonie annuelle des Webby Awards à partir de 15 h. EDT.

Cette histoire a été corrigée pour montrer que la victoire de Fallon était pour le social, pas pour le site Web, et que la célébration s’appelle Webby from Home, pas Webby Home Internet Celebration.