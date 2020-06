Leaker dit que les AirTags auront une application dédiée

Apple devrait lancer un dispositif de suivi Bluetooth appelé AirTags cette année que vous pourrez attacher à des éléments faciles à égarer tels que des clés. Maintenant, de nouveaux détails sont apparus concernant l’appareil, grâce au développeur et au leaker @blue_kanikama.

Selon le pronostiqueur, les AirTags afficheront les informations du propriétaire et il serait possible de les partager avec des amis et la famille. Il y a de fortes chances qu’il y ait une limite supérieure sur le nombre de personnes avec lesquelles il peut être partagé. Ils affirment également que le système de balises sera capable de jouer des sons, ce qui était déjà prévu.

Cela a été corroboré par un leaker iOS @Soybeys qui a publié une vidéo qui montre certains des effets sonores associés aux AirTags. Les différents sons vous guideront apparemment vers l’objet que vous recherchez. Ainsi, par exemple, si vous vous déplacez dans la mauvaise direction, vous serez averti par des tonalités décourageantes.

Avant de partir, je me souviens que je vous avais promis quelque chose sur les sons d’AirTag? Écoutez avec le volume ici. Merci à tous d’avoir été incroyables. J’espère que j’aurai probablement d’autres articles plus tard dans la journée. pic.twitter.com/LwbvlxqfSL – Soybeys (@Soybeys) 18 juin 2020

Il semble également que les AirTags prendront en charge la réalité augmentée et cette compatibilité leur permettrait d’être utilisés conjointement avec la prochaine Apple Glass pour numériser un endroit particulier et afficher les éléments perdus à l’écran. Selon le code divulgué, les ballons flottants en rendu 3D aideront les utilisateurs à accéder aux appareils perdus.

Le code découvert dans iOS implique également que les AirTags auront une nouvelle puce interne appelée « R1 » sous le capot qui est basée sur la même technologie ultra-large bande (UWB) que la puce U1 dans l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro. La technologie UWB rendrait les AirTags plus précis que les appareils concurrents comme Tile car elle permettrait un positionnement plus précis.

@blue_kanikama a également trouvé une nouvelle application appelée «Find My Tag» qui mentionne clairement UWB, laissant entendre que la puce R1 fonctionnera avec la puce U1 pour localiser les éléments égarés. L’utilisation d’une puce dédiée permettra également la fonction de recherche hors ligne, permettant aux utilisateurs de suivre les éléments même lorsqu’ils ne sont pas connectés à Internet.

Auparavant, il a été signalé que les éléments associés aux AirTags seront affichés dans les Trouvez mon application.

Le disjoncteur indique également que les AirTags comporteront une communication en champ proche (NFC) pour aider à la configuration.

Apple a indirectement a déjà confirmé les AirTags en téléchargeant une vidéo d’assistance qui les mentionne. Il sera très probablement révélé la semaine prochaine WWDC.