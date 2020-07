Leak dit qu’un énorme film croisé Avengers arrive avant Avengers 5

– – – Avec le report du programme MCU Stage 4, Marvel ne devrait pas faire de déclaration sur ses futures stratégies pour les films Avengers autonomes. Avec le programme MCU Stage 4 Une nouvelle rumeur indique qu’un tout nouveau type de film «mini-Avengers» arrive plus tôt que nous ne le pensions, faisant écho à un rapport précédent qui déclarait que ce film pourrait présenter Avengers 5 exactement comme Civil War a échoué avec Infinity War Notre principal reproche avec MCU Stage 4 est qu’il n’y a pas d’image Avengers 5 à l’intérieur – eh bien, en plus de la façon dont le nouveau coronavirus a obligé Disney à reporter toutes ses sorties de films et à suspendre la fonction de fabrication. L’étape 4 n’a pas de noms étonnants de Four ou X-Men à l’intérieur. Comme nous l’avons expliqué précédemment, l’étape 4 sera probablement différente de tout ce que Disney a fait jusqu’à présent. Marvel réunira six films et huit limiteront les séries télévisées à une seule histoire. Pour la toute première fois, les émissions de télévision sont largement utilisées pour étoffer les arcs de personnages et fournir plus de contexte dans le récit, et c’est parce que Disney utilise désormais son propre support de diffusion en continu et qu’il doit attirer autant de lecteurs que possible. Ajoutez à tout cela l’immense victoire des Avengers. Fin du jeu, et vous réalisez également que Marvel peut non seulement penser immédiatement à une toute nouvelle suite des Avengers. Les derniers Avengers seront bientôt publiés dans divers films de phase 4, et nous allons pouvoir réaliser des mutants et les quatre grands d’un avenir pas trop lointain. Néanmoins, le tout premier film «mini-Avengers» arrive bientôt également, a précisé la prochaine suite de Captain Marvel qui inclura soi-disant de nombreux personnages importants du MCU. Le concept devrait sembler immédiatement reconnaissable car nous en avons déjà eu un auparavant. Vous devez regarder ces trois films chaque fois que vous souhaitez réévaluer Fin du jeu. Bien que Marvel n’ait pas confirmé que le film serait contenu à l’étape 4, il n’a également montré aucun programme de l’étape 5. Outre Black Panther Two That devrait être publié le 6 mai 2022. Une source de confiance anonyme a informé The Immediate que Mme Marvel apparaîtrait dans la suite de Captain Marvel dans un rôle de soutien avec d’autres Avengers. Le film adoptera soi-disant l’histoire de la bande dessinée Secret Invasion, qui sera une rumeur que nous avons entendue plusieurs fois auparavant. Un rapport datant de la mi-avril a déclaré que Captain Marvel deux placerait le prochain film important Avengers exactement comme Civil War a échoué pour Infinity War. Cette rumeur provenait d’une source digne de confiance qui a émis l’hypothèse que Captain Marvel, deux managers, pourrait ensuite diriger Avengers 5. Rien ne pouvait être vérifié pour le moment, d’autant plus que l’ensemble du MCU n’allait pas seulement de l’avant pour le moment. Black Widow pourrait être de nouveau reportée lorsque le monde entier ne pourra pas inclure la pandémie de COVID-19 d’ici novembre. les travaux sur des productions supplémentaires du MCU Stage 4 pourraient être à nouveau reportés, en fonction de ce qui se passe avec les épidémies locales qui pourraient avoir un impact sur le tournage. Cela signifie que Disney n’est pas pressé d’annoncer des projets en dehors de l’étape 4 du MCU avant de pouvoir lancer des travaux de phase 4 dans les théâtres et sur Disney. ces rumeurs correspondent parfaitement aux déclarations précédentes de Kevin Feige selon lesquelles le capitaine Marvel deviendrait éventuellement le nouveau président des Avengers. – – –

CRC ECO LEAK FINDER Détecteur de fuites de gaz 5L CRC Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de gaz CRC, ECO FUITE FINDER détecteur de fuite de gaz • Détecteur de fuites de gaz pour une localisation rapide et fiable des fuites dans les gaz et les systèmes d'air comprimé • Avec l'enregistrement NSF P1 • ECO

SOMATHERM Collecteur complet pour radiateur MF1'', 5 départs/arrivés M3/4EK. Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour radiateur Collecteur pour radiateur SOMATHERM, Collecteur complet pour radiateur MF1'', 5 départs/arrivés M3/4EK.

Oh qu'il est bio Lot de 5 Carrés à Démaquiller Lavables en Coton Bio - Sachet 5 carrés Oh qu'il est bio Lot de 5 Carrés à Démaquiller Lavables en Coton Bio fabriqués selon la norme Oeko-Tex Standard 100, en France, sont des lingettes lavables idéales pour se démaquiller ou pour nettoyer les petites frimousses.Très doux et faciles