League of Legends Console et jeu PC, Ruined King, annoncé

Riot Forge a annoncé Ruined King: Une histoire de League of Legends pour consoles et PC actuels / de nouvelle génération.

Roi en ruine est un jeu de rôle à un joueur au tour par tour qui élargira le monde de Runeterra pour les nouveaux arrivants et les vétérans. Il comprendra deux régions: la ville portuaire de Bilgewater et une île maudite nommée Shadow Isles. Bilgewater abrite des chasseurs de monstres marins, des gangs et des passeurs. Shadow Isles est englouti par une brume noire qui corrompt quiconque entre en contact avec elle.

Dans le cadre d’un groupe comprenant League of Legends«Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke, les joueurs seront chargés de vaincre un ennemi mystérieux.

« Roi en ruine est un excellent moyen d’élargir le monde de Runeterra pour les nouveaux joueurs ainsi que pour notre League of Legends fans », a déclaré Riot Forge. « Roi en ruine sera le premier jeu solo à apporter le League of Legends univers aux consoles et PC. Nous sommes ravis de franchir ce pas pour explorer des histoires et des champions que les joueurs ont appréciés au fil des ans, et nous sommes impatients que nos joueurs se lancent dans cette nouvelle aventure avec nous.

Roi en ruine est développé par Airship Syndicate, le studio derrière Battle Chasers: Nightwar et Darksiders Genèse.

«Nous n’avons pas pu résister à l’opportunité de travailler avec Riot Forge pour élargir le monde épique de Runeterra», a déclaré le développeur. «Ce sont quelques-uns de nos champions préférés, et nous sommes impatients que les joueurs découvrent comment nous avons donné vie aux personnages, créatures et environnements de Runeterra.»

Découvrez une bande-annonce ci-dessous.

Roi en ruine sortira début 2021 pour les consoles de la génération actuelle, et un peu plus tard pour les consoles de nouvelle génération. Ceux qui achètent le jeu sur PlayStation 4 ou Xbox One auront droit à une mise à jour gratuite.