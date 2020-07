League, CS: GO titre Les jeux PC «les plus percutants» d’Esports Observer du T2 2020

Image via Riot Games

Le deuxième trimestre de 2020 a marqué un changement dans l’esport depuis que la pandémie de COVID-19 s’est avérée être une force perturbatrice sur tous les marchés du monde.

Avec de nombreux événements en personne annulés, les organisateurs de tournois d’esports ont dû faire preuve de créativité avec les événements en ligne. Mais malgré de nombreux changements du statu quo sur plusieurs jeux, League of Legends et CS: GO étaient toujours la crème de la crème, selon The Esports Observer.

TEO a publié son «indice d’impact» pour le deuxième trimestre 2020 plus tôt dans la journée. Ligue et CS: GO comme les deux jeux PC les plus percutants une fois de plus.

TEO a dit Ligue La base de joueurs et les heures de visionnage ont été deux des facteurs les plus importants pour le placer au sommet de ce trimestre, selon une étude réalisée en collaboration avec son partenaire d’analyse Newzoo. CS: GO, d’autre part, a organisé le plus de tournois au cours du trimestre et a également payé le plus de prix.

La pandémie COVID-19 gardant les gens à l’intérieur au milieu des directives de distanciation sociale, des mesures telles que «heures de surveillance» et «heures de sport en ligne», qui représentent respectivement 15% et 20% de l’indice, étaient particulièrement importantes.

Pendant ce temps, le nouveau jeu de tir tactique de Riot VALORANT a fait ses débuts sur la liste de TEO à la troisième place après sa bêta fermée lancée en avril, le premier mois du trimestre. Bien que le jeu n’ait pas eu beaucoup de temps pour se développer du point de vue de l’esport, le nombre record de téléspectateurs que le jeu avait au début était suffisant pour le placer juste en dessous de deux jeux qui sont toujours dans le top tier de TEO.