Lea Michele se borra Twitter tras el acoso sufrido a raíz de la desaparición de Naya Rivera

Hace un mes que Lea Michele publicó en sus redes sociales un mensaje de disculpa tras haber sido acusada de racista por parte de Samanthay Ware, una excompañera de ‘Glee’. Michele optó entonces por retirarse de las redes sociales y no ha vuelto a publicar desde aquel día, ni siquiera para comentar la desaparición de su excompañera de reparto, Naya Rivera.

Ahora, Michele ha tenido que borrar su cuenta de Twitter a raíz de los duros mensajes de acoso que ha sufrido tras la desaparición de Rivera. Han sido muchos los usuarios de Twitter que han inundado la cuenta de Michele con mensajes de odio, deseando que fuese ella la ahogada y no Rivera. Otros usuarios se han dedicado a escribir a las marcas con las que habitualmente trabaja Lea para amenazarles con un boicot si no se desentienden de la actriz.

El acoso ha sido tal que Michele optó este domingo por desaparecer de Twitter y borrar todo su rastro en esta red social sin mediar palabra. Su cuenta en Instagram sigue activa, pero continúa sin añadir ningún mensaje desde primeros de junio. El suceso se produce además justo cuando se cumplen siete años de la muerte de su pareja, el actor Cory Monteith, ocasión que Michele solía rememorar en redes.

Lo cierto es que desde que Naya Rivera desapareció en el lago Piru el pasado 8 de julio la reacción del reparto de ‘Glee’ ha sido muy desigual. Compañeras como Heather Morris mostraron su solidaridad desde el primer momento, e incluso se ofrecieron para participar en las labores de búsqueda y rescate de la actriz.

Show some respect. All our energy is going toward helping find Naya and praying for her safe return and for her family. No one owes anyone online a performance of grief. This is very real and devastating. Focus on Naya and her family. Not us. We don’t matter right now.

— Amber Patrice Riley (@MsAmberPRiley) July 12, 2020