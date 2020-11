Le XXe siècle, tout ne se passera pas bien, avec les bras tirés, cher Père Noël – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent considérées comme des véhicules pour montrer des images, expliquer des films ou montrer leur main sur ce à quoi les cinéphiles peuvent s’attendre. Étranger, domestique, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile réfléchi qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous allons dans le nord au Canada pour trouver une satire, ressentir l’histoire de Tchernobyl à travers un road trip, écrire une lettre au grand homme du nord et combattre le pouvoir.



Le vingtième siècle

Réalisateur Matthew Rankin fait un film tourné dans un rapport 4: 3, sur un film 16 mm? Enregistre-moi.

Toronto, 1899. Le jeune politicien en herbe Mackenzie King (Dan Beirne) rêve de devenir premier ministre du Canada. Mais son hésitation amoureuse entre un soldat britannique et une infirmière française, exacerbée par une obsession fétichiste, pourrait bien provoquer sa chute. Dans sa quête de pouvoir, King doit satisfaire les attentes de sa mère impérieuse, les fantasmes bellicistes d’un gouverneur général belliciste et l’idéalisme utopique d’un mystique québécois avant d’affronter un, ultime test de leadership. Culminant dans une bataille épique entre le bien et le mal, King apprend que la déception est peut-être la caractéristique déterminante du vingtième siècle!

Nous avons revu le film ici l’année dernière, et il semble livrer. En surface, ce n’est pas comme tout ce que j’ai vu depuis un certain temps, mais cela montre également pourquoi cela pourrait être l’un de ces joyaux tranquilles qui méritent une certaine attention. On dirait un cousin cinématographique de Guy Maddin, et il est facile de comprendre pourquoi lorsque vous regardez la façon dont les plans sont cadrés, éclairés et exécutés. Si rien d’autre, c’est une invitation à une autre dimension.

Avec bras dessinés

Directeurs Glenn Kaino et Afshin Shahidi racontent une histoire opportune.

Le cinéaste Glenn Kaino s’associe au médaillé d’or olympique Tommie Smith alors qu’il revient sur 50 ans en arrière, qui a contribué à définir un mouvement et a changé le cours de sa vie pour toujours.

Même en l’absence de Jeux olympiques d’été cette année, des récits comme celui de Tommie Smith sont des rappels éternels des difficultés que certaines personnes de notre pays ont endurées pour être entendues. Racisme, discrimination, violence contre une race d’individus simplement à cause de la couleur de leur peau, ces idées ne sont pas anachroniques. Ils sont tout aussi dangereusement vivants aujourd’hui qu’ils l’étaient à l’époque. Ce n’est pas non plus performatif. Ce sont les sujets qui nécessitent une discussion et une exploration constantes.

cher Père Noël

Réalisateur Dana Nachman sait que nous avons tous besoin d’un peu de légèreté.

DEAR SANTA met en lumière le programme centenaire «Operation Santa» du United States Postal Service. Chaque année, des centaines de milliers de lettres au Père Noël arrivent dans les bureaux de poste du pays. Grâce à l’opération Santa, le service postal des États-Unis permet au public d’adopter ces lettres en toute sécurité et de réaliser les rêves des enfants. Le film invite le public à la magie de cette entreprise massive. En parcourant le pays, tout comme le Père Noël le fait la veille de Noël, le film se concentre sur certains centres « Operation Santa »: certains dans des zones métropolitaines comme l’opération massive à New York et d’autres dans de petites villes où la poste est le cœur de la communauté. .

Des histoires comme celle-ci ne peuvent qu’aider tout le monde. Ceux d’entre nous qui ont perdu leur empathie et notre sympathie ont besoin de se souvenir de la joie qui existe encore dans le cœur et l’esprit de nos plus petits citoyens. La bande-annonce est peut-être un peu trop sucrée pour certains mais, pour les curmudgeons comme moi, c’est absolument ce qu’il faut en ce moment. Laissez ces enfants croire en quelque chose et donnez-leur de l’espoir en cours de route.

Tout ne ira pas bien

Directeurs Adrian Pîrvu et Helena Maksyom sont amoureux.

Adrian est né l’année de l’accident de Tchernobyl et sa mère a toujours cru que son glaucome et sa cécité partielle avaient été causés par sa visite en Ukraine alors qu’elle était enceinte de six mois. Adrian a presque trente ans – seul et sans but. Après que sa mère a révélé l’histoire de sa naissance, il décide de se rendre en Ukraine pour faire un film sur les personnes touchées par Tchernobyl et trouver un moyen de se sentir mieux dans sa peau. À Kiev, il rencontre Helena qui a grandi en Ukraine avec les conséquences de la catastrophe. En voyageant ensemble, ils trouvent des gens qui font face aux effets de ce qui s’est passé en 1986, mais lorsqu’ils découvrent l’ampleur de l’impact de Tchernobyl sur une nouvelle génération, leurs problèmes de santé les rattrapent et ils doivent détourner leurs plans. Pendant près de cinq ans, ils essaient de savoir s’ils peuvent être ensemble.

Il y a quelque chose de si réconfortant dans cette bande-annonce. Deux enfants trouvent l’amour tout en trouvant leur propre chemin dans la vie. Voir une histoire comme celle-ci qui semble si merveilleusement rugueuse sur les bords, c’est comme trouver un joyau dans la nature. Tchernobyl a connu un moment l’année dernière lorsque la série limitée a fait ses débuts sur HBO mais, pour certains, ce n’était pas seulement une dramatisation; c’était leur vie. Il va très certainement aller et venir, mais nous espérons qu’il trouvera le bon public.

