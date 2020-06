Le WWDC20 d’Apple et les derniers gagnants du Swift Student Challenge

La Conférence mondiale des développeurs 2020 d’Apple, connue sous le nom de WWDC20, a débuté cette semaine dans un tout nouveau format virtuel et est ouverte à la communauté mondiale de 23 millions de développeurs gratuitement via l’application et le site Web Apple Developer.

Depuis 31 ans, la WWDC20 rassemble le plus grand groupe mondial d’innovateurs et d’entrepreneurs. C’est ainsi qu’ils peuvent se connecter et s’informer sur les derniers développements chez Apple et participer à 100 sessions techniques et de conception dirigées par des ingénieurs Apple. Sans oublier de regarder le dévoilement du nouvel Apple iOS 14.

Les 350 gagnants du Swift Student Challenge de 41 pays et régions différents y ont également participé. Ils ont été sélectionnés sur la base de leur soumission originale pour les terrains de jeux Swift, qui fait partie du défi annuel d’Apple pour la WWDC, qui reconnaît notre future génération de codeurs et de créateurs.

Cette année, les gagnants étaient Sofia Ongele, Palash Taneja et Devin Green. Sofia Ongele, l’une des gagnantes, a déclaré que son désir était de: « Faire de la technologie et faire beaucoup de bien en cours de route. » Tous les trois considèrent les défis du monde comme des opportunités de changement. Chaque problème est un appel à l’action – et ils répondent haut et fort.

Gagnant du Swift ChallengeSofia Ongele

Sofia, 19 ans, vient de terminer sa deuxième année à l’Université Fordham de New York, et son objectif de changement combine à la fois la technologie et la justice sociale. ReDawn, sa première application iOS, est un exemple de son travail. Après qu’un de ses amis d’université a été agressé sexuellement pendant sa première année, elle a créé ReDawn pour aider les survivantes à accéder aux ressources de manière sûre, facile et sensible.

«Je voulais créer quelque chose qui rend ce processus moins isolant», explique Sofia Ongele.

Sofia a déclaré que la meilleure rétroaction qu’elle avait reçue venait de l’ami qui avait été agressé. « Elle pense que cela peut avoir un impact sur les gens, et c’est ce qui compte le plus pour moi. »

L’application ReDawn de Sofia Ongele aide les survivantes d’agression sexuelle à accéder aux ressources.

La carrière de Sofia en tant que codeuse a commencé en 2016 lorsqu’elle a participé à un camp d’entraînement Kode With Klossy, un cours de codage gratuit pour les filles de 13 à 18 ans. Apprendre à coder, dit-elle, a transformé son monde.

WWDC20 d’Apple

Rejoignez la communauté mondiale des développeurs pour un aperçu approfondi de l’avenir des plateformes Apple, directement depuis Apple Park. Les heures de lancement du WWDC20 d’Apple sont ci-dessous:

Discours spécial de l’événement

22 juin, 10 heures PDT

Découvrez les nouvelles innovations et mises à jour à venir sur toutes les plateformes Apple plus tard cette année. L’adresse principale sera diffusée directement depuis Apple Park via apple.com, l’application Apple Developer, le site Web Apple Developer, l’application Apple TV et YouTube, et sera également disponible pour une lecture à la demande après la fin du flux.

État de l’Union

22 juin, 14 heures PDT

Les chefs de file de l’ingénierie Apple qui approfondissent les dernières avancées sur iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS. State of the Union sera disponible sur demande via l’application Apple Developer et le site Web Apple Developer.

Plus de 100 sessions d’ingénierie

23 au 26 juin PDT

À partir du 23 juin PDT, les développeurs auront la possibilité d’apprendre à créer la prochaine génération d’applications avec plus de 100 sessions techniques et de conception dirigées par des ingénieurs Apple. Les vidéos seront publiées chaque jour à 10 h 00 HAP et seront disponibles dans l’application Apple Developer sur iPhone, iPad et Apple TV, ainsi que sur le site Web Apple Developer.