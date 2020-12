Le Wonderful 101 reçoit une démo Steam gratuite de deux heures et un code pour déverrouiller Bayonetta

Le Wonderful 101 est l’un des projets les plus cool – et les plus étranges – de Bayonetta et du studio Nier Automata Platinum Games, mais il a toujours été un peu source de division et difficile à entrer, et pas seulement parce qu’il était autrefois une exclusivité Wii U. The Wonderful 101: Remastered a introduit le jeu sur PC plus tôt cette année, et maintenant il y a une démo pour que vous puissiez savoir si c’est pour vous.

La démo Wonderful 101: Remastered Wonder-Size Cadet est maintenant disponible sur Steam (et les consoles correspondantes), et comprend à la fois le prologue et l’ensemble de l’opération 001, que les développeurs estiment à «environ deux heures de jeu». La démo comprend des bonus supplémentaires tels que de la monnaie supplémentaire dans le jeu et des éléments de support, et votre progression se poursuivra dans le jeu complet.

La démo vous permet de jouer en tant que Bayonetta dès le début, et une mise à jour du jeu complet ajoute une fonctionnalité « Wonderful Code » qui vous permet de taper simplement le code « UMBRANGIFT » pour la déverrouiller. Auparavant, vous deviez relever tous les défis les plus difficiles du jeu pour obtenir Bayonetta, ou terminer le jeu, entrer dans un combo de boutons et dépenser beaucoup d’argent.

Vous pouvez également utiliser le code « ANGELSLAYERS » pour déverrouiller Jeanne et Rodin pour plus de liens avec Bayonetta. Les développeurs disent dans l’annonce que d’autres codes arriveront également dans le futur.

Si cette démo gratuite vous amène à la recherche de jeux PC gratuits, vous pouvez suivre ce lien pour une liste des meilleurs.