Le Werder Brême contre le 1. FC Cologne aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Lors du match de vendredi de la 7e journée de Bundesliga, le Werder Brême affrontera le 1. FC Köln à domicile. Ici vous pouvez suivre le match de SVW contre Effzeh dans le téléscripteur en direct.

Vous pouvez voir le Werder Bremen contre le 1. FC Köln en direct sur DAZN!

Cet article sera mis à jour en permanence.

Werder Bremen – 1. FC Cologne aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Le Werder devra cependant se passer de l’attaquant Niclas Füllkrug (Wade) et reviendra probablement après la prochaine trêve internationale. Jonas Hector est toujours absent d’Effzeh, et Anthony Modeste n’est pas là non plus.

Les Billy Goats sont toujours sans trio après six jours de match, jusqu’à présent, il y a eu deux nuls et quatre défaites – faisant de la relégation la 16e place. Mais le week-end dernier, l’équipe de Markus Gisdol s’est présentée beaucoup mieux contre le Bayern et n’a perdu que 2-1 .

Le Werder, presque relégué l’année dernière, a commencé la saison étonnamment bien: l’équipe de l’entraîneur Florian Kohfeldt n’a perdu qu’un seul match, et avec neuf points, l’équipe du Werder est neuvième. Pour Kohfeldt, au fait, c’est un anniversaire: ce sera son 100e match en championnat en tant qu’entraîneur-chef.

Les spectateurs ne sont pas autorisés dans le Weserstadion aujourd’hui. Aucun fan n’est actuellement autorisé dans les gradins de toute la Bundesliga.

Bonjour et bienvenue sur le téléscripteur du match entre le Werder Brême et le 1. FC Köln. Le coup d’envoi est à 20h30.

Werder Brême contre 1. FC Köln: alignements probables

Brême: Pavlenka – Veljkovic, Moisander, Friedl – Gebre Selassie, M. Eggestein, C. Groß, Mbom – Osako, Bittencourt – Sargent

Eau de Cologne: T. Horn – M. Wolf, Bornauw, Czichos, Katterbach – Skhiri, Özcan – Limnios, Duda, Jakobs – Andersson

Werder contre Cologne en direct à la télévision et en direct aujourd’hui

Vous pouvez voir les matchs du vendredi de la saison de Bundesliga en cours DAZN. Le service de streaming sera là pour vous à partir de 20h15. Le rapport préliminaire est réalisé par le modérateur Daniel Herzog, Ralph Gunesch est disponible en tant qu’expert. Au coup d’envoi à 20h30, le commentateur Marco Hagemann prend le relais.

Sur DAZN vous pouvez voir des matchs exclusifs de Bundesliga, ainsi qu’une grande partie de tous les matchs de la Ligue des champions et toute la Ligue Europa. Pas assez? Primera Division, Serie A, Ligue 1, compétitions de coupe, la Ligue des Nations – et si vous ne voulez pas seulement regarder le football, vous pouvez profiter des sports américains, du tennis, des fléchettes, de l’UFC et de la boxe.

Pour cela, vous ne payez que 11,99 euros par mois, ou les 119,99 euros comparativement moins chers avec un abonnement annuel. Le premier mois est également totalement gratuit, vous pouvez donc tester l’offre DAZN sans risque.

Bundesliga: Tableau avant la 7e journée