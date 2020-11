Le WAC marque des points importants lors de la victoire contre le FC Admira

Le succès international WAC a également retrouvé le chemin de la victoire en Bundesliga nationale. Trois jours après la victoire 4-1 à Feyenoord Rotterdam en Ligue Europa, Michael Liendl and Co. a célébré une victoire totalement sûre 3-1 (3-0) lors du sixième tour de Bundesliga à Admira samedi – seulement le deuxième en 2020 / 21. Curieux: Comme contre Feyenoord, Liendl a marqué deux fois sur penalty (12e, 23e).

La répétition générale pour la prochaine représentation EL jeudi au Dinamo Zagreb est la WAC au moins réussi. Eliel Peretz a inscrit le troisième but des invités (37e). En Bundesliga, l’équipe de Ferdinand Feldhofer a rattrapé son retard et s’est améliorée à la septième place après trois défaites consécutives avec six points. Admira, en revanche, n’a réussi que grâce au but contre son camp de Nemanja Rnic à l’arrivée (88e), a concédé la deuxième défaite consécutive et n’a plus qu’un point d’avance sur le dernier Ried à la onzième place.

Dès le départ, une seule équipe a joué à Südstadt: la WAC, dans lequel cinq joueurs sont restés sur le banc par rapport au 4: 1 de Rotterdam en Ligue Europa, à savoir Dominik Baumgartner, Mario Leitgeb, Matthäus Taferner, Cheikhou Dieng et Dejan Joveljic. Même sans ces habitués, les Carinthiens ont dominé à volonté et ont pris les devants à la 12e minute: le capitaine Liendl n’a pas raté l’occasion du penalty après une faute en avant sur Christopher Wernitznig.

Michael Novak a pris le penalty suivant contre Josef Ganda environ dix minutes plus tard, et Liendl était de nouveau là. Cependant, le joueur de 35 ans ne s’est rencontré qu’à la deuxième tentative. Le gardien Andreas Leitner a tenu le premier, mais l’arbitre Manuel Schüttengruber a fait répéter le gardien de but à cause des mouvements du gardien de but. Mais cela ne suffisait pas, après la belle passe raide de Kai Stratznig, Peretz est passé à 3-0 vers la fin de la première mi-temps – la première Bundesliga jamais réalisée pour l’Israélien.

Cela raconte essentiellement l’histoire du jeu. Les événements de la seconde mi-temps étaient similaires à ceux de la première mi-temps, même si l’Admira semblait un peu plus active. Sauf pour l’en-tête d’un Ganda, den WAC-Le gardien Alexander Kofler a tenu (81e), l’équipe locale n’a pas créé une seule possibilité. Le seul objectif était par conséquent un objectif propre de la WAC dû: Peu de temps avant la fin, Rnic n’a pas réussi à obtenir une passe arrière pour la capitale Kofler.

Score final: Admira 1: 3 WAC

Déchiré: 0: 1 (12e) Liendl (sanction de faute) 0: 2 (23e) Liendl (sanction de faute) 0: 3 (37e) Peretz 1: 3 (88e) Rnic (but contre son camp)

Admirer: Leitner – Aiwu, Vorsager (46e Missi Tomp), Rath (80e Malicsek) – Tomic – Auer, Kerschbaum, Gartner (63e Babuscu), Ganda – Breunig (80e Hausjell), Hoffer (46e Spasic)

WAC: Kofler – Peric, Rnic, Lochoshvili – Stratznig – Novak (46. Pavelic), Wernitznig (77. Taferner), Liendl (60. Joveljic), Scherzer – Peretz, Vizinger (60. Dieng)

Billets: Spasic, Tomic, Breunig ou Peretz, Wernitznig

