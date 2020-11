Le vrai rover lunaire chinois roule «  Over the Moon  » dans un film d’animation Netflix

Le rover chinois Yutu rencontre Fei Fei et Gobi dans le nouveau film d’animation de Netflix et Pearl Studio « Over the Moon ». (Crédit d’image: Netflix)

Le rover lunaire chinois a aidé les animateurs à ajouter ce que Walt Disney appelait autrefois «l’impossible plausible» au nouveau film d’animation «Over the Moon».

Le rover Yutu et son atterrisseur Chang’e font de brèves apparitions dans le film Netflix et Pearl Studio, qui suit les aventures d’une jeune chinoise, Fei Fei, qui construit une fusée sur la lune pour prouver l’existence d’une déesse de la lune. Les homonymes du rover et de l’atterrisseur ont été tirés d’une légende chinoise traditionnelle sur l’immortelle Chang’e et son lapin de jade (« Yutu » en chinois) – la même mythologie sur laquelle « Over the Moon » est basé.

« Nous n’avions pas le rover lunaire [in the movie] jusqu’à environ la moitié, peut-être environ un tiers du processus de réalisation du film », a déclaré le réalisateur Glen Keane dans une interview avec collectSPACE.« L’idée de mettre le rover lunaire là-bas semblait être une chose assez merveilleuse, si nous pouvions l’avoir intégré dans l’histoire. Et c’était le défi. «

En relation: Photos de l’autre côté de la lune

Le Yutu original à six roues et son atterrisseur Chang’e 3 à quatre pattes ont atterri dans la mer des pluies (ou Mare Imbrium) en 2013, faisant de la Chine le troisième pays à avoir posé un vaisseau spatial sur la Lune. Un deuxième rover, Yutu-2, entre dans l’histoire depuis 2019 en tant que première et seule sonde à explorer le côté de la lune toujours tourné vers la Terre.

Dans «Over the Moon», Fei Fei se rend de l’autre côté de la lune, où elle rencontre le rover, avec une terre fantasque de créatures fantastiques.

« Vous ne pouviez pas que ce soit juste en arrière-plan, en passant. Cela devait être quelque chose qui était central », a déclaré Keane, faisant référence au rover. «Il semblait vraiment important que la lune soit réelle et authentique et une véritable destination d’exploration pour un enfant qui rêve de devenir astronaute. Avoir un véhicule réel sur la lune me semblait vraiment très bien.

«De plus, l’idée qu’il s’appelait ‘Jade Rabbit’ était encore plus merveilleuse», a-t-il déclaré. (Le lapin de jade mythologique apparaît également dans le film.)

Le rover chinois Yutu-2 de l’autre côté de la lune. (Crédit d’image: CLEP / CNSA)

Keane et son équipe de production ont travaillé directement avec l’Administration spatiale nationale chinoise pour obtenir les détails du vaisseau spatial corrects. Le logo du programme chinois d’exploration lunaire (CLEP) apparaît dans une scène, tout comme un portrait animé de l’astronaute Liu Yang, la première femme chinoise dans l’espace.

«Ils étaient très impliqués pour nous encourager et fournir tout ce dont nous avions besoin», a déclaré Keane. « Ils nous ont fourni les plans réels, les dessins du rover lunaire de CLEP. »

Pour Keane, ajouter Yutu à «Over the Moon» a contribué à rendre certains des éléments les plus imaginatifs du film plus crédibles. En même temps, le rover devait également refléter une partie de ce fantasme. Son mât de caméra, par exemple, est devenu sa tête, ce qui lui donne la possibilité d’émoter.

« Nous avons ajouté l’idée que ce qui ressemblait à une tête levée haut pouvait tourner. C’était juste comme, » utilisons cela comme une attitude aimable pour que cela puisse se déclencher « », a-t-il déclaré. « Et les petits bips sonores que nous avons entendus la première fois que Fei Fei voit le rover alors qu’elle clique sur sa tablette [on Earth] étaient un élément vraiment important. Sur la lune, vous l’entendez à nouveau, reliant les deux. «

Gobi chevauche le rover chinois Yutu pour rencontrer Fei Fei sur la lune dans le film d’animation de Netflix et Pearl Studio «Over the Moon». (Crédit d’image: Netflix)

Keane, qui était un animateur de personnage principal pour Walt Disney Animation Studios et a été nommé une légende de Disney pour son travail, a comparé la capacité à ancrer un élément fictif dans la réalité avec ce que Walt Disney a qualifié de «plausible impossible». La conception de la fusée de Fei Fei, qui utilise la lévitation magnétique, est un exemple de cette qualité.

«L’idée d’une technologie dont personne ne comprend vraiment comment elle fonctionne donne suffisamment d’impossible plausible pour que tout cela se produise», a-t-il déclaré.

Keane a appris cela de première main, après avoir lancé un voyage similaire chez Fei Fei – et chez le public – quand il était enfant. Pour son septième anniversaire en 1961, le père de Keane (dessinateur Bil Keane, créateur de la bande dessinée « The Family Circus ») a dit à son fils que la NASA lui avait prêté une nouvelle fusée, qu’elle était dans leur jardin et que lui et ses amis pouvaient chacun va faire un tour.

« » Mais c’est top secret « », se souvient Keane, expliquant son père. « ‘Donc vous ne pouvez pas le voir, mais je pourrais vous bander les yeux un par un et nous pouvons continuer.' »

Fei Fei regarde une photo de l’atterrisseur lunaire chinois Chang’e dans le film d’animation de Netflix et Pearl Studio « Over the Moon ». (Crédit d’image: Netflix)

Au lieu de voler dans l’espace, le tour de fusée serait dans le désert et à l’arrière. Après avoir été attaché, Keane a entendu le crépitement de la radio du contrôle de mission, senti le vent contre son visage et une éclaboussure d’eau alors qu’ils survolaient un lac. Finalement, la roquette a atterri et le bandeau a été retiré.

«Et il y a ma mère et mon père de chaque côté de la chaise de jardin qu’ils ont soulevée. Et il y a la radio à ondes courtes et la piscine», se souvient-il. « Et le plus cool, c’est que je n’ai pas été déçu. J’ai réalisé que tout se passait dans mon imagination. »

« Maintenant, je peux faire la même chose pour tout le monde [watching ‘Over the Moon’]. En effet, je mets un bandeau d’imagination, d’animation, autour de vous, et vous allez tout vivre comme je l’ai vécu », dit-il.

« Tout ce dont vous avez besoin est ce plausible impossible. »

« Over the Moon », réalisé par Glen Keane basé sur un scénario d’Audrey Wells et mettant en vedette Cathy Ang, Phillipa Soo et Ken Jeong, est maintenant en streaming sur Netflix.

Suivez collectSPACE.com sur Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2020 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.