Le vrai retour de la fierté LGBTQ +

Photo: Victoria Pedretti et Penn Badgley dans You season 2 .. Crédit: Beth Dubber / Netflix

Tous les spectacles de Netflix renouvelés pour de nouvelles saisons en 2020

Quels spectacles Netflix ont été renouvelés pour de nouvelles saisons en 2020? Nous avons partagé la liste complète des émissions Netflix qui ont au moins une autre saison en préparation!

Netflix a la réputation d’annuler les émissions trop tôt. Bien que Netflix ait mis fin à plusieurs émissions prématurément, je pense que si les téléspectateurs examinaient de plus près la situation, Netflix est responsable de bien plus de renouvellements que d’annulations.

Bien sûr, toutes les émissions se terminent finalement, mais il y a beaucoup moins d’émissions Netflix qui se terminent après une saison que les émissions Netflix multisaisons.

Dans l’ensemble, le réseau donne vie à un certain nombre d’émissions qui ont été rejetées sur d’autres réseaux, et une fois que ces émissions sont populaires, Netflix les renouvelle pour deux, trois, quatre et cinq saisons.

Selon notre décompte officieux, Netflix a annoncé le renouvellement de 14 émissions. C’est un peu plus qu’ils n’ont annulé jusqu’à présent cette année.

Vous la saison 3 est probablement le plus grand renouvellement de l’année à ce jour. Netflix a annoncé ce renouvellement en janvier. Nous avons également vu Raising Dion saison 2 confirmée également en janvier.

En février et mars, Netflix a fait un peu de renouveau et a renouvelé L’amour est aveugle pour deux saisons de plus, Locke et Key pour une deuxième saison, Éducation sexuelle pour la saison 3, et Atypique pour une quatrième et dernière saison.

Malheureusement, il y a un certain nombre d’émissions qui ont été publiées à la fin de 2019 et au début de 2020 et dont nous attendons toujours la nouvelle. Espérons que ces émissions Netflix seront renouvelées pour une autre saison. Et, il y a de fortes chances que Netflix ait déjà confirmé les renouvellements pour un certain nombre de ces émissions qu’ils n’ont pas annoncées publiquement.

Il y a des raisons de le faire, y compris faire rouler cette balle dans les coulisses et surprendre les fans à une date ultérieure. Cela donne un peu plus de buzz à une série qui aurait pu ne pas être d’actualité depuis quelques semaines. De plus, les renouvellements prennent beaucoup de temps. Il y a généralement beaucoup de négociations avec les créateurs, les sociétés de production, les studios, etc. qui peuvent ralentir ces choses.

Gardez à l’esprit que cette liste ne comprend pas toutes les émissions Netflix renouvelées qui seront diffusées en 2020. Nous suivons cela dans un autre endroit.

Ci-dessous, vous trouverez tous les spectacles Netflix renouvelés pour une autre saison cette année. Les renouvellements les plus récents sont en haut de la liste, tandis que les renouvellements précédents sont en bas.

Les émissions de Netflix renouvelées en 2020

Queen Sono saison 2

Saison d’été 2

Control Z saison 2

Valeria saison 2

Blood & Water saison 2

Gentefied saison 2

Elite saison 4

Castlevania saison 4

Ragnarok saison 2

Queer Eye saison 6

Locke and Key saison 2

Love is Blind saison 2 et saison 3

Lost in Space saison 3

Saison atypique 4

Éducation sexuelle saison 2

You season 3

Raising Dion saison 2

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur les émissions et les renouvellements de Netflix pour les saisons futures! Nous ajouterons tous les spectacles renouvelés à cette liste au fur et à mesure que nous le découvrirons.

