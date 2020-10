Le VPN de Google One est exactement ce que vous pensez, mais est-ce quelque chose que vous voulez?

Aujourd’hui, Google a annoncé «VPN by Google One», un nouveau service de réseau privé virtuel.

Le service ne fonctionne que sur Android pour le moment et est un aspect gratuit des plans Google One avec des plans de 2 To ou plus.

Les gens veulent-ils vraiment un VPN d’une société de données comme Google?

Dans un article de blog publié aujourd’hui, Google a dévoilé son dernier avantage pour certains abonnés Google One: un VPN. Les abonnés disposant d’un forfait Google One avec 2 To de données de stockage (ou plus) auront accès à ce nouvel avantage sur leurs téléphones Android «dans les semaines à venir».

Le nouveau VPN sera éventuellement déployé sur d’autres plates-formes – y compris iOS et Windows – ainsi que dans d’autres pays. À l’heure actuelle, il ne sera actif qu’aux États-Unis.

L’utilisation du VPN sur votre téléphone Android est simple. Tout ce que vous avez à faire est de lancer l’application Google One, d’activer le VPN et de démarrer: toutes les données Internet de votre téléphone sont cryptées. Peu importe les applications ou les navigateurs que vous utilisez, car le service affectera l’ensemble du système.

VPN par Google One: Avons-nous demandé cela?

Bien que cela semble être un grand avantage pour un service pour lequel vous payez déjà, on ne peut s’empêcher de se demander comment les clients y répondront réellement. Google est une entreprise axée sur les données qui tire l’essentiel de ses revenus de la surveillance des données Internet. Proposer un VPN semble être un conflit d’intérêts, en particulier celui qui est «gratuit».

À son honneur, Google explique ce que le service fait explicitement sur la page d’inscription, et cela semble légitime. Google affirme qu’il «n’utilisera jamais la connexion VPN pour suivre, enregistrer ou vendre votre activité de navigation», en dehors de la «journalisation minimale» utilisée pour «garantir la qualité du service». Il ajoute également que « votre trafic réseau n’est jamais enregistré et votre adresse IP n’est pas associée à votre activité. » Cela semble donc assez au niveau.

Google fabrique également le VPN par les bibliothèques open source de Google One, et ses services de bout en bout seront audités indépendamment en 2021.

Tout cela semble génial, mais il semble toujours étrange qu’un VPN conçu par Google existe. Heureusement, les abonnés Google One n’ont pas besoin d’utiliser le service, donc si vous vous sentez bizarre à ce sujet, restez simplement avec un service tiers. Si cela vous convient, cependant, vous venez d’obtenir un VPN gratuit pour votre téléphone et, bientôt, vos autres appareils. C’est pas mal.