Le voyage spatial interstellaire aura des complications linguistiques pour les astronautes

Les premières personnes à coloniser un monde au-delà de notre système solaire peuvent avoir du mal à décrire leur nouvelle maison aux gens de retour sur Terre.

L’étoile la plus proche de la Terre, Proxima Centauri , se trouve à 4,2 années-lumière de nous – si loin qu’il faudrait des dizaines de milliers d’années pour y arriver en utilisant la technologie actuelle. Et la plupart des étoiles, bien sûr, sont beaucoup plus éloignées que cela; notre galaxie de la Voie lactée mesure environ 100 000 années-lumière de large.

Donc, sauf énorme percée – le développement de moteurs matière-antimatière, par exemple, ou la maîtrise du voyage de trou de ver, ou de la technologie d’animation suspendue – toute mission interstellaire en équipage va être une affaire multigénérationnelle. (Les perspectives sont un peu plus optimistes pour les efforts interstellaires robotiques. La première mission de ce type pourrait être lancée dans quelques décennies, si les 100 millions de dollars Projet Starshot révolutionnaire est réussi.)

La longueur incommode de l’équipage voyages interstellaires pourrait finir par avoir une grande incidence sur les communications, selon la récente étude, notant la malléabilité du langage.

« Chaucer en version imprimée est extrêmement difficile à comprendre pour les anglophones modernes », ont écrit respectivement les linguistes Andrew McKenzie et Jeffrey Punske, de la Kansas University et de la Southern Illinois University. l’étude , publié en avril dans la revue Acta Futura. (Geoffrey Chaucer, le plus célèbre pour « The Canterbury Tales », était un poète et écrivain anglais au 14ème siècle.)

« S’il est lu à haute voix, peu de gens le reconnaîtront », a écrit le duo. « Même Shakespeare en 1600 n’aurait pas pu l’entendre sans apprendre une langue différente – et le dialecte de Shakespeare est également très différent des langues modernes. »

La divergence linguistique pourrait être encore plus dramatique pour les voyageurs interstellaires, étant donné qu’ils seront physiquement isolés de leur monde d’origine et ne communiqueront probablement avec lui qu’avec parcimonie. Après tout, vous ne pouvez pas avoir de conversation avec quelqu’un à 10 années-lumière de vous. Cela prendrait 10 ans pour votre « Comment allez-vous? » pour y arriver, et une autre décennie pour obtenir la réponse.

« Si vous êtes sur ce navire depuis 10 générations, de nouveaux concepts émergeront, de nouveaux problèmes sociaux surgiront et les gens créeront des façons d’en parler, et ceux-ci deviendront le vocabulaire propre au navire ». McKenzie a déclaré dans un communiqué .

« Les gens sur Terre pourraient ne jamais savoir ces mots, à moins qu’il n’y ait une raison de les dire », a déclaré McKenzie. « Et plus vous vous éloignez, moins vous allez parler aux gens à la maison. Les générations passent, et il n’y a personne vraiment à la maison pour parler. Et il n’y a pas grand-chose que vous voulez leur dire, car ils ne feront que le découvrir des années plus tard, et vous entendrez parler d’eux des années plus tard. «

En conséquence, les colons et les homeworlders pourraient avoir à communiquer dans une version « préservée » de l’anglais (ou du chinois, ou du russe, ou quelle que soit la langue choisie), ont déclaré les linguistes.

« Une telle préservation peut être considérée comme analogue à la préservation et à l’utilisation de langues dormantes dans les contextes liturgiques ou religieux, comme l’utilisation du latin par l’Église catholique, l’hébreu biblique dans les traditions juives, l’arabe classique dans l’islam ou le sanscrit dans les religions de l’Inde. « , ont écrit les chercheurs dans le document.

Il est trop tôt pour élaborer une stratégie détaillée de lutte contre la divergence linguistique interstellaire, ont déclaré McKenzie et Punske. Mais ils ont souligné que les membres d’équipage interstellaires devraient être informés du problème potentiel et recevoir une formation linguistique approfondie avant le lancement pour aider à conjurer ses pires effets.

« Il faudra une politique linguistique éclairée à bord qui puisse être maintenue sans se référer à la réglementation terrestre », ont écrit les linguistes dans l’étude. « Sans oublier, le voyage fournirait une expérience naturelle significative pour la science linguistique, si les membres d’équipage sont capables de le mener. La conscience métalinguistique non seulement aiderait de manière cruciale la mission mais ajouterait également à sa valeur scientifique. »

