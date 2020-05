Le voyage de Tyler Bate vers le développement personnel, la philosophie, le véganisme et la quête du mieux

La vie non examinée ne vaut pas la peine d’être vécue.

Les mots du philosophe grec Socrate, et généralement pas ceux que vous attendez d’être cités par de nombreux athlètes de 23 ans.

Calme, réfléchie et réfléchie, la vision de la superstar de la WWE Tyler Bate sur la vie dément ses années, ce que nous voyons à la télévision effleurant à peine la surface.

Loin des lumières vives et du razzmatazz de la WWE, Bate, un Britannique qui peut être vu sur la plate-forme NXT UK de la marque, est dans un voyage constant de découverte de soi, analysant et affinant tout à partir de lui-même, de ses relations et de tout qui s’inscrit dans la riche tapisserie de la vie.

Plongée sous les projecteurs à un âge relativement jeune, entourée de personnages plus grands que nature rivalisant tous pour un temps d’antenne limité, la WWE, tout en étant une terre d’opportunités, peut mâcher et cracher de nombreuses superstars en herbe incapables de s’adapter à un environnement de travail assez surréaliste.

Bien que Bate reconnaisse qu’il vit un rêve, son existence est bien plus que cela, et finalement ce qui le définit. Vous sentez que cela l’aide dans sa ligne de travail.

« Je sens depuis des années que j’ai une tête un peu plus vieille sur moi, je suis une sorte de vieille âme », explique-t-il à Sport360 depuis son domicile au Royaume-Uni.

«Je pense que cela vient de la passion de la vie et que je veux vivre pleinement les simplicités de la vie.»

Bate parle de la nécessité de se concentrer sur ces choses qui sont essentiellement «vous», et comment le développement de traits que vous avez déjà peut souvent remplacer la recherche de nouveaux.

Sa conscience de soi est palpable.

«Je pense que les gens sont tellement occupés à remplir des rôles et à faire des choses tout le temps qu’ils oublient d’être eux-mêmes. Les gens sont tellement occupés à faire qu’ils ne le sont pas. Une partie de «l’être» consiste simplement à s’arrêter et à avoir un bon regard dans le miroir, un bon regard à l’intérieur de vous-même.

Vivez à chaque saison au fur et à mesure qu’il passe; respirez l’air, buvez la boisson, goûtez le fruit et résignez-vous à l’influence de la terre. – Henry David Thoreau pic.twitter.com/vr4eN1qoKY – Tyler Bate (@Tyler_Bate) 29 mars 2020

« Examinez votre vie, regardez ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas et faites simplement quelque chose. »

Cette réflexion sur soi et cette évolution constante se sont manifestées sous de nombreuses formes, de son alimentation, Bate est un végétalien convaincu, à sa formation et, finalement, à ses perspectives de lutte.

Cette idée d’être soi-même ne correspond pas souvent à la lutte professionnelle, la plupart de ses contemporains dépeignant un personnage qui, sous une forme ou une autre, est plus grand que nature. Tyler Bate, cependant, dépeint Tyler Bate. Et il est plus que confortable avec ça.

Avec la pandémie de COVID-19 en cours, il se retrouve actuellement enfermé au Royaume-Uni, loin de nos écrans de télévision, mais utilise beaucoup le temps pour découvrir.

Il apprend à jouer du piano, et aussi à gratter un ukulélé, il lira la philosophie et médiera, ou laissera simplement la nature fournir la toile de fond de son divertissement – il se souvient avoir été fasciné en regardant le processus d’une araignée attraper, emballer et manger un voler dans sa maison récemment.

«Je me sens très chanceux d’être sur un côté plus privilégié de l’économie», dit-il. «Je n’ai pas à me battre pour l’argent, j’ai de la nourriture et une maison, et j’ai plein de jouets pour jouer pour garder mon esprit et mon corps actifs.

«Je ne m’ennuie pas parce que chaque fois que je m’ennuie, je m’assois et médite. Même en ne faisant rien, je peux en faire quelque chose. »

Être végétalien est un autre élément important de la vie de Bate, à la fois pour des raisons de santé et de conscience.

Il admet ne pas en savoir grand-chose au début, mais a accordé plus d’attention lorsque certains de ses amis les plus proches sont devenus végétaliens.

« L’un de mes meilleurs amis est devenu végétalien avant moi, et à la même époque, Pete (son compatriote Superstar Pete Dunne) est devenu végétalien », explique-t-il. «Avant de connaître le véganisme, je n’étais ni pour ni contre, j’étais complètement sur la clôture. Je n’avais aucune information, je n’avais donc pas le droit de prendre une décision ou d’avoir une opinion à ce sujet. »

«Il y a l’impact environnemental de l’agriculture animale et être végétalien peut prévenir et diminuer, il y a aussi un côté éthique plus proche. Les gens ont des chiens mais ne voient pas le lien avec les autres êtres vivants, je ne pense pas qu’il soit juste de mettre une hiérarchie sur la façon dont quelque chose est sensible.

«Il y a aussi les avantages pour la santé dont les gens parleront, la baisse du cholestérol par exemple. Beaucoup de gens parlaient d’avoir plus d’énergie, de se sentir beaucoup plus léger, et tout cela me semblait attrayant. Plus vous en apprenez, moins vous pouvez ignorer. »

Malgré ses sentiments, Bate n’est pas du genre à imposer des choses aux autres.

«Je précise aux gens que le régime alimentaire est très individuel, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas pour tout le monde. Je serai toujours un défenseur du véganisme mais je ne dirai jamais à quelqu’un que le véganisme est bon pour eux et leur santé. »

La formation de Bate va de pair avec le régime.

Il n’y a pas si longtemps, on le voyait dynamiter. Déplacer un certain poids sérieux pour son cadre de cinq pieds sept pouces. Il avait construit son poids corporel jusqu’au milieu des 90 kg, mais dans un autre combat d’auto-réflexion, il est tombé depuis dans les années 80, concrétisant une masse musculaire de qualité et des gains fonctionnels plutôt que la capacité de déplacer une masse plus lourde.

Ces jours de dynamophilie ont été bien relatés sur son compte Instagram – les progrès dans la levée de poids lourds peuvent créer une dépendance, mais son alimentation est passée à une sensation beaucoup plus spirituelle.

«Ce n’était pas une décision consciente que j’ai prise, c’était plutôt un changement de personnalité», explique Bate. «Je publiais beaucoup de choses sur l’entraînement et le gymnase parce que c’était une énorme partie de ma vie et j’étais extrêmement passionnée par cela, mais parfois les passions des gens changent.

«Le truc avec le powerlifting et le levage de poids très lourds, c’est que ce n’est pas vraiment durable alors que je lutte si souvent. Mon corps n’a pas vraiment beaucoup de chance de récupérer, je demande juste beaucoup à mon corps, et il ne peut que donner tant.

«La spiritualité est tellement vaste et infinie, les choses que vous pouvez apprendre, et c’est juste intéressant. J’ai commencé à lire davantage sur la philosophie et j’ai refusé le côté plus spirituel des choses.

«J’essaie d’être aussi efficace que possible dans autant d’aspects différents de l’utilisation de mon corps. Tout, d’être flexible à explosif. Même les choses simples que les gens négligent, comme la simple coordination et l’équilibre. »

Et donc pour la WWE. Bien que beaucoup aspirent à des règnes de championnat, à des ventes de marchandises, à des apparitions dans des talk-shows et à être «le visage de l’entreprise», Bate reflète généralement son raisonnement pour être dans l’entreprise.

«Je veux m’impliquer dans des choses dont les gens se soucient tout le temps, quel que soit mon rôle;» il dit. «Peu importe que je sois le bon gars ou le méchant, le lutteur par équipe ou le lutteur en simple, le gars qui gagne ou le gars qui perd, ça n’a vraiment pas d’importance pour moi tant que je joue ce rôle pour du meilleur de mes capacités et des gens. C’est juste mon objectif avec la lutte dans son ensemble. Gagner des championnats serait formidable, et j’adorerais, mais ce n’est pas à moi d’être tout et de finir tous. »

Et là semble se trouver la vérité saine autour de Tyler Bate. Soyez la meilleure version de vous, tirez le meilleur parti de vos meilleurs morceaux, soyez un penseur critique, continuez à évoluer, profitez de la vie pour ce qu’elle est et soyez une bonne personne – et bien plus encore.

Ce n’est pas une leçon que vous enseigne souvent un lutteur professionnel de 23 ans, mais certainement une de laquelle nous pouvons tous tirer quelque chose.

