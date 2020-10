Le voyage de Rafael Nadal vers la grandeur – Tennis

Loin de ce qui est devenu la convention après avoir remporté un Roland-Garros, Rafael Nadal ne s’est pas glissé sur le dos et n’a pas gâté son tee-shirt imbibé d’argile parisienne. Au lieu de cela, il se mit simplement à genoux et rit, hystériquement et triomphalement, dans ses paumes scellées. Au-delà du filet, Novak Djokovic ne pouvait que hausser les épaules.

Depuis une décennie et demie, Nadal transforme la victoire à Roland Garros en un acte répétitif – voire ordinaire! -. Mais même pour Nadal, tout à propos de dimanche était extraordinaire: de sa décimation en sets consécutifs du n ° 1 mondial (y compris un premier set bagel), à l’enregistrement de son 100e victoire dans ce tournoi à la victoire d’un 13e titre Open de France.

Mais dimanche, l’histoire s’est fixée sur un nombre encore plus significatif – 20. Avec l’aide de sa quinzaine immaculée à Roland Garros, où il n’a pas perdu de set, Nadal a égalé Roger Federer pour le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem du tennis masculin, préparant avec goût l’arrivée de cette époque incroyable. «Pour moi aujourd’hui, il ne s’agit pas d’égaler Roger ou vingt», a déclaré Nadal avec la modestie habituelle. «Aujourd’hui, c’est Roland-Garros, cela signifie tout pour moi.

On pourrait soutenir que Djokovic en avait presque autant que sur cette finale. S’il avait gagné, il serait devenu le premier homme de l’ère ouverte à remporter deux fois chacun des tournois du Grand Chelem. Mais pour cela, il a dû devenir le seul humain à vaincre Nadal à deux reprises à Paris. Mais comme l’a prouvé l’éventuelle défaite 6-0, 6-2, 7-5, même l’espoir de battre l’Espagnol en finale, où il n’a jamais été vaincu, était trop loin.

«Ce que vous faites sur ce terrain est incroyable. Aujourd’hui, vous avez montré pourquoi vous êtes le roi de la terre battue », a déclaré Djokovic. «J’étais totalement surpassé mais je ne suis pas non plus satisfait de la façon dont j’ai joué.

Contre le cours du jeu dans le premier set – et le match – Djokovic a remporté le premier rallye du concours. La foule clairsemée de la cour Philippe Chatrier est restée silencieuse derrière leurs masques. Puis un coup droit de Nadal grognant a testé le revers de Djokovic pour égaliser les points et le public a éclaté. Djokovic se renfrogna.

La faille tactique de Djokovic aux proportions éléphantines – le drop shot – le gênerait pour le déroulement du match. Mais il a relevé sa misérable tête lors du tout premier match. Djokovic avait reçu un grand succès en l’utilisant tout au long de ce tournoi, 147 baisses avant la finale cette année contre seulement 72 tentatives à Roland Garros 2019.

Servant à deux, le Serbe a tiré Nadal en avant avec une tranche de bras court et l’a suivi avec un lob embrassant la ligne de base. Nadal recula rapidement et passa son retour par-dessus son épaule droite et un rassemblement s’ensuivit. Djokovic s’est accroché pendant l’échange en croisé, mais Nadal a déchiré un vainqueur sur le flanc du coup droit et le Serbe a regardé, étonné. Servir cassé et ego blessé, Djokovic a mis de côté le drop shot pendant une grande partie du match suivant. Mais à deux, il l’a dépoussiéré, seulement pour que Nadal l’écrase et donne une fessée au filet. En baisse de 2-0, Djokovic a levé les yeux vers le ciel pour intervenir. Pas de chance; le toit du Chatrier a été fermé pendant toute la durée du match.

L’histoire du match resterait inchangée: Nadal tirant sur les vainqueurs du coup de fond, réussissant à chasser les coups tombés et refusant simplement de faire des erreurs non forcées.

Djokovic avait remporté 88% de ses matchs de service au cours de la quinzaine parisienne. Dimanche, ce pourcentage était tombé à un zéro retentissant à la fin du premier set, Nadal le brisant à trois reprises et ne faisant face qu’à un point de rupture solitaire dans le quatrième match. Mais le fait même qu’un bagel ait duré jusqu’à 48 minutes aurait dû informer Djokovic qu’il était toujours dans le combat.

Il avait certainement besoin de toute cette conviction pour gagner le match d’ouverture du deuxième set, revenant de 15-40. Mais voici une statistique morbide: il avait fallu 56 minutes de tennis au joueur le mieux classé au monde pour remporter son premier match d’un match de championnat. Au moment où Djokovic a remporté son deuxième et reporté l’inévitable à 2-5, son langage corporel s’était effondré. Les pieds traînaient sur la terre battue et le cou s’affaissait entre les points. Nadal avait maintenant deux sets en place et seule l’histoire l’attendait.

Djokovic a brièvement repris vie lorsqu’il a empêché le mastodonte Nadal de remonter 4-2 en troisième. Il a creusé profondément, a surpassé Nadal par l’arrière et a rugi dans les gradins alors qu’il postait sa première pause de service, deux heures et se changeait dans le match. Même si cette nouvelle résistance a duré plus d’une heure dans le troisième set, c’était trop peu, trop tard. Nadal a terminé et a bien résumé l’affaire de la soirée avec un as – encore un autre coup à l’histoire que Djokovic n’avait aucun moyen d’arrêter.

