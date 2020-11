Le voyage de Henry Golding à travers le Vietnam est brumeux, pas orageux

Le titre «Monsoon» implique une sorte de déluge furieux, mais il n’y a rien de trop dramatique sur le visage du film du scénariste-réalisateur Hong Khaou de ce nom. Le film ressemble plus à une pluie douce et mélancolique, accompagnée d’une brume qui rend les choses indistinctes et brumeuses. Émotionnellement, le tonnerre est peut-être là sous la surface, mais il est bien caché par des personnages qui préfèrent chercher tranquillement plutôt que de crier des réponses.

Et le film est également insaisissable. Khaou, six ans après son premier long métrage «Lilting», a réalisé un autre drame qui traverse les cultures et cherche la maison et la famille de la plus douce des manières. «Monsoon» est une rêverie lyrique, ambiguë, exaspérante parfois et magnifiquement résonnante à d’autres; c’est tranquillement désorientant, mais profondément ressenti.

Le film commence par une vue aérienne d’une intersection à Ho Chi Minh-Ville, qui s’appelait Saigon lorsque Kit (Henry Golding, «Crazy Rich Asians») y vivait enfant. Le trafic est incroyablement dense et chaotique, un fourré de voitures et de motos qui semble presque impossible à naviguer en toute sécurité – et Kit, qui a quitté le Vietnam à l’âge de 6 ans, est assis à l’arrière d’un taxi perplexe devant ce qu’il voit.

Même quand il arrive dans un hôtel de luxe, Kit ne semble pas plus stable. Il est assis dans la chambre d’hôtel, apparemment désorienté et fatigué; si nous ne savons pas pourquoi il est là, il ne semble pas le savoir non plus.

On pourrait dire que le film est construit autour de silences, avec un dialogue minimal et seulement l’utilisation la plus parcimonieuse de la musique de John Cummings. Mais ce n’est pas exactement le silence, car le bourdonnement de la circulation quitte rarement l’arrière-plan car Kit a une réunion étrange et instable avec un ami d’enfance (David Tran), puis une conversation interrompue et des relations sexuelles rapides et frénétiques avec un créateur de mode, Lewis (Parker Sawyers) , «Southside With You»), il s’est apparemment rencontré sur une application de rencontres.

Kit a de vagues et faibles souvenirs du Vietnam, mais il a du mal à se sentir chez lui ou, vraiment, à savoir s’il devrait être dans un pays que sa famille a quitté des décennies plus tôt. Il parle de tout vendre, de voyager – mais il a les cendres de sa mère, et il envisage peut-être de les répandre quelque part, bien qu’il ne sache vraiment pas où. Lorsqu’il parle au téléphone à une personne non identifiée, nous n’entendons qu’un seul côté de la conversation, et il est clair qu’il est perdu à plus d’un titre.

«Cela semble étrange», dit-il dans le téléphone, puis il attend une réponse. «C’est différent maintenant, n’est-ce pas? Pause. «Je me sens comme un touriste.» Pause. «Cela ne semble pas juste.»

«Monsoon» s’enfonce dans ce sentiment. Il y a de longues pauses entre presque chaque phrase, avec le doute, la culpabilité et les récriminations suspendues dans ces silences. Kit ne connaît pas toute l’histoire de la raison pour laquelle sa famille a fui le pays après la guerre; Lewis, le fils d’un soldat américain qui a combattu ici, a sa propre histoire troublée. Ils trouvent un bref refuge l’un dans l’autre alors qu’ils acceptent un Vietnam en mutation qui les hante de différentes manières.

«Je voulais garder les choses simples», a déclaré Kit à un moment donné lorsque Lewis le surprend en train de mentir. Mais les choses ne sont jamais simples dans ce lieu où les souvenirs sont faibles mais chargés, où le bourdonnement incessant du trafic est la bande-son d’une recherche d’une sorte de pied émotionnel dans le pays laissé derrière Kit.

C’est un voyage doux, et parfois frustrant, incertain, si hésitant qu’il flottera presque sous les images souvent lumineuses. Nous voyons Kit à travers les fenêtres et dans les miroirs, et le film est si réfléchi et retenu que vous pouvez parfois perdre de vue l’agitation en son cœur. Mais sans en dire beaucoup, Golding nous fait ressentir cette agitation et ce déplacement, donnant une touche subtile à une histoire qui pourrait autrement vous inciter à manquer ce qui est toujours là sous la surface.