Le Vogue de Harry Styles tire une «  attaque  » contre les «  hommes virils  »

Le commentateur conservateur Candace Owens fait face à la colère de Twitter après avoir déclaré que la couverture révolutionnaire de Vogue de Harry Styles était une «attaque pure et simple» contre les «hommes virils» dans la société américaine.

«Aucune société ne peut survivre sans des hommes forts. L’Orient le sait. En Occident, la féminisation régulière de nos hommes en même temps que le marxisme est enseigné à nos enfants n’est pas une coïncidence. C’est une attaque pure et simple. Ramenez les hommes virils, »elle a écrit sur Twitter en réponse à un tweet de Vogue faisant la promotion de l’interview de Styles.

Sur la couverture, qui était la première à présenter un homme seul, Styles portait une robe Gucci. Le tweet qui a suscité la critique d’Owens a utilisé cette citation de son interview d’accompagnement: «Il y a tellement de joie à jouer avec des vêtements. Je n’ai jamais trop réfléchi à ce que cela signifie – cela devient simplement cette partie étendue de la création de quelque chose.

Lorsque la couverture a été révélée vendredi dernier, Styles et l’équipe de Vogue ont été félicités pour avoir enfreint les normes de genre pour les mannequins de couverture de magazines de mode et les hommes en général. Ce même niveau d’engagement a été appliqué au tweet d’Owens, ce qui a incité l’actrice Olivia Wilde à dire le commentateur politique était «pathétique».

L’écrivain Brandon Friedman est allé un peu plus loin, référencement les marches organisées par les Proud Boys et les groupes nationalistes blancs ces dernières années; «En supposant que la définition de Candace des ‘hommes virils’ signifie ceux qui sont le plus capables d’attirer une compagne appropriée, je suis presque sûr que Harry Styles s’en sortira 100% mieux dans une robe que n’importe lequel des perdants portant des gilets pare-balles errant dans les rues de la ville en se plaignant de non être remplacé. »

Bien sûr, Owens avait aussi ses partisans. Le commentateur conservateur Ben Shapiro a soutenu sa déclaration avec la sienne, en disant, «C’est parfaitement évident. Quiconque prétend que ce n’est pas un référendum sur la masculinité pour les hommes de porter des robes molles vous traite comme un idiot à part entière. » Matt Walsh, une autre voix conservatrice, a déclaré à peu près la même chose.

Ce sont bien sûr les comptes Twitter stan qui ont été les plus durs pour la défense. Le tweet d’Owens a accumulé des dizaines de réponses qui en vedette fancams de modes et One Direction, ainsi que désinvolte licenciements d’Owens dans l’ensemble.