Le vieux Renault Duster s’écrase dans un mur à grande vitesse

Voici la qualité de fabrication impressionnante de la première version de Renault Duster qui a été vendue en Inde, car ici elle passe par un grave accident.

Renault Duster approche de 8 ans sur le marché indien et depuis, il n’a reçu aucune mise à niveau de génération. Au fil des ans, il a reçu quelques modifications de ses caractéristiques de conduite et de son style général. Cela comprend l’amélioration de la sécurité, une meilleure configuration de la suspension, une meilleure maniabilité et plus de fonctionnalités.

Comme vous pouvez le voir, voici un exemple de la qualité de fabrication de Renault Duster. Le propriétaire a subi cet accident en voyageant à grande vitesse. Il a perdu le contrôle et a fini par écraser son SUV dans un mur de faible hauteur. En conséquence, même le mur a été endommagé et près de la moitié a été détruit.

Quant au Duster, il voit de gros dégâts sur le devant. Le pare-chocs, la calandre et la partie phare ont été complètement endommagés. Les ailes latérales et le capot se sont également effondrés. Cela reste inconnu si les dommages ont atteint le compartiment moteur et si des composants sont endommagés dans cet accident. D’après les photos, il semble que l’impact se soit limité à l’extérieur.

S’il est remarqué, la surface sur laquelle l’accident s’est produit est un terrain rocheux. Il y a donc des chances qu’il y ait également des dommages sous la carrosserie. Pendant ce temps, la voiture est coincée par la partie arrière lorsque le pare-chocs touche la surface. C’est la première et la plus ancienne version de Duster vendue en Inde et au fil des ans, elle est devenue encore plus sûre.

Actuellement, Duster n’obtient pas de moteur diesel mais seulement un moteur à essence et un moteur turbo-essence. L’un est un moteur à essence atmosphérique de 1,5 litre produisant 105 ch et 140 Nm de couple maximal, associé à une MT à 5 vitesses. L’autre est un moteur turbo à quatre cylindres de 1,3 litre qui est bon pour 156 PS et 250 Nm de couple maximal, ce qui en fait le SUV le plus puissant de moins de 15 Lakhs.