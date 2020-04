Le vice-président de Manchester United déclare que le virus aura un impact sur les dépenses de transfert

Le vice-président de Manchester United, Ed Woodward, a déclaré aux fans qu’il y aurait une réduction des dépenses pour les joueurs, car toute l’industrie du football doit faire face aux conséquences financières de la pandémie de coronavirus.

Les matchs de Premier League anglaise n’ont pas été joués depuis plus de six semaines et les stades devraient être fermés aux fans lorsque la saison reprendra en juin au plus tôt.

Il pourrait s’écouler plusieurs mois avant que les restrictions relatives à la distanciation sociale ne soient assouplies pour permettre aux supporters de revenir dans les matchs, infligeant un coup financier important à United, qui a généré plus de 55,2 millions de livres (68 millions de dollars) de revenus par match au cours de la première moitié de la saison.

Cela aura un impact sur les finances disponibles à dépenser pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

« Personne ne devrait se faire d’illusions sur l’ampleur des défis auxquels tout le monde est confronté dans le football et ce n’est peut-être pas comme d’habitude pour les clubs, y compris nous-mêmes, sur le marché des transferts cet été », a déclaré Woodward lors d’une conférence téléphonique avec 12 fans. vendredi.

« Comme toujours, notre priorité est le succès de l’équipe, mais nous avons besoin d’une visibilité de l’impact sur l’ensemble du secteur, y compris les délais de la fenêtre de transfert et la situation financière plus large, avant de pouvoir parler d’un retour à la normalité. »

La fenêtre de transfert estivale s’étend généralement sur juillet et août – mais la saison s’étendra au-delà du 30 juin si elle peut reprendre, ce qui aura une incidence sur les accords qui seront autorisés.

L’une des plus grandes spéculations de transfert pendant la période de verrouillage sans sport en direct a été de savoir si United peut signer l’attaquant de Tottenham Harry Kane. Sans nommer Kane, Woodward a fait allusion à des rapports sur un accord potentiel d’une valeur de 200 millions de livres.

« Je ne peux m’empêcher de penser que la spéculation sur les transferts de joueurs individuels pour des centaines de millions de livres cet été semble ignorer les réalités auxquelles le sport est confronté », a déclaré Woodward.

United paie intégralement son personnel, tandis que la plupart des joueurs d’Arsenal, rival de Premier League, subissent une baisse de salaire de 12,5% et que les équipes de Southampton et de West Ham reportent leur salaire.

« Bien sûr, tout le monde est aux prises avec les réalités économiques de la pandémie et nous ne sommes pas différents », a déclaré Woodward. « Donc, plus la crise se prolonge, plus l’impact sera grand pour chaque club, y compris nous-mêmes. »

United a généré 303,8 millions de livres de chiffre d’affaires au cours du premier semestre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, la moitié provenant d’accords de parrainage mondiaux.

« Nous avons toujours cru que notre modèle commercial nous donne une plus grande résilience que la plupart des clubs », a déclaré Woodward, « et nous sommes reconnaissants du soutien durable de nos partenaires commerciaux pour nous aider à y parvenir. »

United est cinquième de la Premier League avec neuf matchs à jouer, trois points derrière Chelsea dans la quatrième place de qualification pour la Ligue des champions.