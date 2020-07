Le VfB Stuttgart signe Waldemar Anton de Hanovre

Le club de Bundesliga VfB Stuttgart poursuit sa planification pour la nouvelle saison et a engagé le défenseur central Waldemar Anton de la deuxième division de Hanovre 96. Les Souabes l’ont annoncé mardi. L’ancien international des moins de 21 ans, âgé de 24 ans, a reçu un contrat de quatre ans et le numéro 2 de l’équipe promue.

Anton a rejoint le département de la jeunesse hanovrienne à l’âge de onze ans et a joué 137 matchs de compétition pour la Basse-Saxe. Son contrat à 96 ans aurait couru jusqu’à l’été prochain, Stuttgart n’a donné aucune information sur les modalités de changement. Selon les médias, le transfert est de quatre millions d’euros.

« En plus de sa qualité de footballeur et de ses qualités de leader pour son âge, Waldemar a déjà une grande expérience qu’il a acquise en Bundesliga et en 2e division à Hanovre ces dernières années », a déclaré le directeur sportif du VfB Sven Mislintat: « Il apporte avec toutes les conditions préalables pour devenir un facteur important sur notre défensive. «

Anton a ajouté: « Il y avait différentes options – mais il m’est vite devenu clair que je voulais absolument venir au VfB. Le VfB est un club traditionnel qui signifie quelque chose pour les gens de la région. »