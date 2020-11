Le Very Large Array: 40 ans de radioastronomie révolutionnaire

Le Very Large Array (VLA) Karl G. Jansky est un télescope de radioastronomie situé près de Socorro, au Nouveau-Mexique. L’observatoire se compose de 27 énormes plats, chacun de 82 pieds (25 mètres) de diamètre, disposés en une formation en forme de Y qui leur permet d’agir comme un seul télescope colossal s’étendant sur 36 kilomètres de diamètre – environ une fois et demie. la taille de Washington DC

Les radioastronomes scrutent l’univers dans les ondes radio, une bande qui se trouve à l’extrême gauche du spectre électromagnétique, ce qui signifie qu’ils ont de longues longueurs d’onde allant d’environ 0,04 pouce (1 millimètre) à plus de 62 miles (100 km). Les chercheurs peuvent utiliser la lumière dans cette bande pour mieux comprendre une grande variété de phénomènes cosmiques, y compris les planètes, les étoiles, les nuages ​​de gaz et de poussière, les galaxies, les pulsars et les trous noirs.

Quand le Very Large Array a-t-il été construit?

À partir des années 1960, les scientifiques ont conçu un gigantesque réseau d’antennes paraboliques qui pourrait compléter le travail des installations à parabole unique, selon une histoire de l’Observatoire national de radioastronomie (NRAO), qui supervise le VLA. En raison des principes de l’optique, plusieurs télescopes peuvent travailler en tandem et combiner leurs données pour agir comme un télescope avec une zone de collecte de la taille de la distance entre les antennes individuelles – une technique connue sous le nom d’interférométrie.

Le Congrès a approuvé le financement de la VLA en août 1972 et la construction a commencé l’année suivante. L’installation a été achevée et officiellement dédiée en 1980, coûtant un total de 78 millions de dollars en 1972 (l’équivalent de 485 millions de dollars aujourd’hui), soit environ 1 dollar par contribuable, selon le département du tourisme du Nouveau-Mexique.

Le VLA se trouve sur les plaines de San Agustin, une étendue plate de désert vide à environ 80 km au nord-ouest de Socorro. Parce qu’il est loin des grandes villes et entouré de montagnes de chaque côté, qui agissent comme une forteresse naturelle pour empêcher les interférences radio, le site est idéal pour la radioastronomie, selon la NRAO.

Le climat sec est une autre clé du succès du VLA. Les ondes radio sont absorbées par les molécules d’eau dans l’atmosphère terrestre et ainsi être dans un endroit avec une humidité extrêmement faible permet à l’installation d’avoir une fenêtre claire sur les événements dans le ciel nocturne.

Que fait le Very Large Array?

La production scientifique de la VLA a été formidable depuis sa création. Il a été utilisé dans plus de « 11 000 projets d’observation différents » et « a eu un impact majeur sur presque toutes les branches de l’astronomie », selon la NRAO. « Les résultats de la recherche qu’il a rendu possible sont abondants dans les pages des revues scientifiques et des manuels. Plus de 200 doctorats ont été décernés sur la base de recherches effectuées avec le VLA. »

Le VLA est également une installation emblématique, ayant été présenté dans le film de 1997 « Contact », une histoire fictive sur un signal capté par une civilisation extraterrestre, et est une destination touristique pour les astronomes enclins. Curieusement, le VLA n’avait jamais été impliqué dans la Recherche d’Intelligence Extraterrestre (SETI) au moment où « Contact » a été établi, mais a depuis été utilisé pour rechercher des preuves d’autres êtres technologiques dans l’univers.

Le VLA était l’un des cinq télescopes à contribuer à créer cette image saisissante de la nébuleuse du crabe. L’image a été créée en combinant les données du VLA (radio) en rouge; Télescope spatial Spitzer (infrarouge) en jaune; Télescope spatial Hubble (visible) en vert; XMM-Newton (ultraviolet) en bleu; et l’Observatoire de rayons X Chandra (rayons X) en violet. (Crédit d’image: NASA / JPL)

L’avenir du VLA

En 2012, le VLA a été reconverti et renommé en l’honneur de Karl Guthe Jansky, un astronome américain pionnier qui a découvert pour la première fois les ondes radio provenant du centre de la Voie lactée en 1932. La NRAO a demandé au public de nouveaux noms suggérés et a reçu 23 331 soumissions. de plus de 65 pays. L’organisation a choisi Jansky pour son rôle de fondateur de la radioastronomie, selon un communiqué de presse de la NRAO.

Les radioastronomes font maintenant pression pour que le VLA soit mis à niveau afin qu’il puisse suivre la science de pointe. Ils envisagent une gamme encore plus grande au Nouveau-Mexique, composée de 244 paraboles de 18 m (59 pieds) réparties sur 8 860 km (5 505 miles) dans une formation en forme de spirale. Au cœur de la nouvelle installation, appelée VLA de nouvelle génération ou ngVLA, se trouveraient 19 paraboles supplémentaires de 6 m (20 pieds) qui pourraient résoudre des objets astronomiques avec une sensibilité encore plus grande que les instruments actuels.

La NRAO estime qu’un tel projet coûterait entre 1,9 et 2,25 milliards de dollars et pourrait être achevé d’ici 2034 s’il est sélectionné pour un financement. Un tel observatoire pourrait chasser les trous noirs, observer la formation des systèmes solaires, rechercher les éléments chimiques de la vie autour des jeunes étoiles et aider à étudier les événements d’ondes gravitationnelles capturés par le Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO).

