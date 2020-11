Le verrouillage sera-t-il prolongé? Ce que nous savons des restrictions de Covid en Angleterre à la fin des règles actuelles

L’Angleterre en est à la deuxième semaine de son deuxième verrouillage d’un mois.La fermeture nationale doit se terminer le 2 décembre, mais on craint qu’elle ne soit prolongée si Covid-19 n’est pas maîtrisé avant cette date. Boris Johnson a insisté pour que le verrouillage se termine à la date prévue, mais ses collègues députés – ainsi que les meilleurs scientifiques du gouvernement – ont mis en doute cette affirmation.Que dit Boris Johnson à propos de la fin du verrouillage? au début du verrouillage que les restrictions seront levées le 2 décembre. Il a déclaré au cabinet: «Nous avons une voie très claire. Ces mesures – la chose cruciale à comprendre est qu’elles expirent le 2 décembre. Ils arrivent à leur fin. Et nous avons donc, en tant que gouvernement et en tant que pays, une date limite et un objectif pour développer des solutions qui n’existaient pas auparavant. »M. Johnson a mis ses espoirs dans le programme de test de masse des coronavirus, qui a commencé à être déployé la semaine dernière. Johnson a insisté sur le fait que le verrouillage prendrait fin le 2 décembre (Photo: Reuters) Les responsables locaux de la santé publique de 67 villes et villages ont reçu des milliers de tests d’antigène à flux latéral, qui peuvent donner des résultats en 15 minutes seulement. comme prévu, le taux R au Royaume-Uni est tombé entre un et 1,2, soit le taux le plus proche depuis début septembre.En Angleterre, le nombre de nouveaux cas se stabilise à environ 50000 par jour, le Bureau du Selon les statistiques nationales, le verrouillage pourrait-il être prolongé? Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré lundi qu’il était «trop tôt» pour déterminer si le verrouillage se terminera le 2 décembre comme prévu. On lui a demandé si le verrouillage serait simplement «recadré» à l’arrière. euh la date limite, il a dit: « Vous me tentez, mais il est trop tôt pour dire que j’ai peur. » Nous avons vu la semaine dernière qu’il y a encore un nombre très élevé de cas mais nous voulons absolument venir «C’est notre objectif, tout le monde a un rôle à jouer pour y parvenir bien sûr, en suivant les règles de distanciation sociale et en s’isolant quand il le faut, ce qui est essentiel.» Matt Hancock a été plus prudent à propos de la fin du verrouillage (Photo: Getty) Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a déclaré avant le début du verrouillage que les restrictions ne seraient «revues» que le 2 décembre. Les membres du Groupe consultatif scientifique gouvernemental pour les urgences (Sage) ont également été plus prudents. Vendredi, le groupe a publié une nouvelle analyse qui suggérait que les niveaux d’infection remonteraient aux chiffres observés début novembre si des mesures strictes n’étaient pas maintenues après le verrouillage. Le rapport indique: «Les perspectives à plus long terme dépendent à la fois de la nature des [restrictions] qui sont mis en œuvre en Angleterre après le 2 décembre et des politiques pendant la période des fêtes. «Si l’Angleterre revient à la même application du système de hiérarchisation en place avant le 5 novembre, la transmission reviendra au même rythme d’augmentation qu’aujourd’hui.» Professeur John Edmunds , de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et membre de Sage, a ajouté: «Nous devons avoir une vision à long terme, être sensés et réaliser que nous allons devoir mettre en place des restrictions pendant un certain temps. le fait d’encourager les gens à se mélanger socialement, ce que vous faites en encourageant les gens à aller dans les restaurants et les bars, plutôt que de les refermer immédiatement, n’est pas une façon très sensée de gérer l’épidémie. trop tôt pour dire si le verrouillage doit prendre fin le 2 décembre.

