Le verrouillage prendra-t-il fin le 2 décembre? Dernières nouvelles sur si les restrictions de Covid en Angleterre pourraient être prolongées en décembre

L’Angleterre entre maintenant dans la troisième semaine de ce que Boris Johnson a déclaré être un verrouillage de quatre semaines.Les pubs, restaurants et magasins non essentiels sont fermés depuis le jeudi 5 novembre.Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Si tout se passe comme prévu, le Le pays rouvrira ses portes mercredi 2 décembre, mais les ministres du gouvernement ont indiqué qu’il était trop tôt pour dire si le verrouillage pourrait être prolongé. Le verrouillage sera-t-il prolongé? Le Premier ministre a insisté pour que le verrouillage se termine le 2 décembre. ce mois-ci: «Je tiens à m’excuser auprès de vous tous qui avez été confrontés aux frustrations et au cauchemar du monde Covid. Croyez-moi, nous mettrons fin à ces mesures d’automne le 2 décembre lorsqu’elles expireront. »M. Johnson a également déclaré lors d’une réunion du Cabinet:« Nous, en tant que gouvernement et en tant que pays, avons une date limite et un objectif pour développer des solutions qui n’existaient pas auparavant. » Depuis lors, cependant, ses collègues ministres se montrent moins confiants quant à la fin des mesures. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré lundi qu’il était «trop tôt» pour déterminer si le verrouillage se terminera le 2 décembre comme prévu.Matt Hancock a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si le verrouillage prendrait fin le 2 décembre (Photo: Reuters) le verrouillage serait simplement «rebadged» après la date limite, il a dit: «Vous me tentez, mais il est trop tôt pour dire que j’ai peur.» Nous avons vu la semaine dernière qu’il y a encore un nombre très élevé de cas, mais nous voulons absolument sortir de ce verrouillage national. «C’est notre objectif, tout le monde a un rôle à jouer pour que cela se produise bien sûr, en suivant les règles de distanciation sociale et en s’isolant lorsque cela est nécessaire, ce qui est essentiel ». Qu’ont dit les scientifiques? Les membres du Groupe consultatif scientifique gouvernemental pour les urgences (Sage) ont également été plus prudents. Vendredi dernier, le groupe a publié une nouvelle analyse qui suggérait que les niveaux d’infection reviendraient aux chiffres observés au début de novembre s’ils étaient stricts. les mesures ne sont pas maintenues après le verrouillage. Le rapport indique: «Les perspectives à long terme dépendent à la fois de la nature [restrictions] qui sont mises en œuvre en Angleterre après le 2 décembre et des politiques pendant la période des fêtes. « Si l’Angleterre revient à la même application du système de hiérarchisation en place avant le 5 novembre, la transmission reviendra au même taux d’augmentation qu’aujourd’hui. » Boris Johnson a a insisté sur le fait que le verrouillage se terminera le 2 décembre (Photo: Getty) Le professeur John Edmunds, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et membre de Sage, a ajouté: «Nous devons adopter une vision à long terme, être sensés et réaliser que nous va devoir mettre en place des restrictions pendant un certain temps. « Faire basculer entre encourager les gens à se mélanger socialement, ce que vous faites en encourageant les gens à aller dans les restaurants et les bars, plutôt que de les refermer immédiatement, n’est pas une manière très sensée de gérer l’épidémie. »Il a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si le verrouillage devrait prendre fin le 2 décembre. Le Dr Susan Hopkins de Public Health England, qui est également membre de Sage, a déclaré qu’ils devraient savoir« dans le prochain semaine »si le verrouillage que se passera-t-il après la fin du verrouillage? L’Angleterre devrait revenir à un système à plusieurs niveaux après la fin du verrouillage national. M. Hancock a déclaré que le gouvernement espère ramener les niveaux régionaux. Le Dr Susan Hopkins de Health England a déclaré qu’ils pourraient avoir besoin d’être renforcés pour garder le virus sous contrôle. «Nous voyons très peu d’effet du niveau un et lorsque nous examinerons quels niveaux pourraient être là à l’avenir, nous devrons penser à renforcer Les décisions concernant Noël seront probablement prises vers la fin du verrouillage. Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré jeudi à BBC Breakfast: ces décisions sur la façon dont nous pouvons nous réunir pour Noël, comment nous pouvons traverser cette période festive, c’est quand nous avons vu l’impact de ce verrouillage sur les chiffres. «Le meilleur moment pour moi pour vous donner de meilleurs conseils, pour le Go pour prendre cette décision, est aussi proche que possible du 2 décembre. «Je sais que certaines personnes souhaiteraient le savoir plus tôt, mais si nous devions le faire maintenant et que les faits évoluaient sur le terrain, nous finirions par avoir pour le changer à nouveau.

Monitor Audio AWC280 T2 - PRIX CONFIDENTIEL SUR LE SITE Dotée des haut-parleurs C-CAM® dérivés des enceintes hi-fi traditionnelles de la marque, la nouvelle gamme AWC se compose de deux enceintes deux voies…

Misono Pierre à aiguiser Misono T3 (Grain fin) PIERRE A AIGUISER MISONO T3 (grain fin)Technique d'aiguisage :Il est vivement conseillé d'aiguiser les couteaux Misono une fois par semaine. La pierre doit être trempée dans l'eau au préalable. Pour un bon aiguisage, il faut laisser glisser le couteau sans appuyer et insister d'avantage sur le côté face.

Sigvaris Dynaven Fin Bas Auto-Fixants Classe 2 Long Taille XL- Noir Les Bas Auto-Fixants Homme Classe 2 de Sigvaris Dynaven Fin (15 à 20 mmHg) exercent une compression le long de la jambe (lorsque cette dernière est en mouvement, mais aussi au repos). Il permet de faciliter le retour veineux du sang vers le cœur. Conçu par le laboratoire leader de la compression textile, ce

Sigvaris Dynaven Fin Bas Auto-Fixants Classe 2 Normal Taille L- Noir Les Bas Auto-Fixants Homme Classe 2 de Sigvaris Dynaven Fin (15 à 20 mmHg) exercent une compression le long de la jambe (lorsque cette dernière est en mouvement, mais aussi au repos). Il permet de faciliter le retour veineux du sang vers le cœur. Conçu par le laboratoire leader de la compression textile, ce

Sigvaris Dynaven Fin Homme Chaussettes Classe 2 Long Taille XL- Noir Les Chaussettes Homme Classe 2 de Sigvaris Dynaven Fin (15 à 20 mmHg) exercent une compression le long de la jambe (lorsque cette dernière est en mouvement, mais aussi au repos). Il permet de faciliter le retour veineux du sang vers le cœur. Conçu par le laboratoire leader de la compression textile, ce

Sigvaris Dynaven Fin Homme Chaussettes Pieds Ouverts Classe 2 Long Taille S Noir Les Chaussettes Homme Classe 2 de Sigvaris Dynaven Fin (15 à 20 mmHg) exercent une compression le long de la jambe (lorsque cette dernière est en mouvement, mais aussi au repos). Il permet de faciliter le retour veineux du sang vers le cœur. Conçu par le laboratoire leader de la compression textile, ce