Le verrouillage du coronavirus voit les ventes d’aliments réconfortants augmenter

Les aliments réconfortants tels que les gâteaux et la crème pâtissière sont devenus des aliments de base de notre alimentation pendant la pandémie, selon un grand producteur.Premier Foods, la société à l’origine de marques telles que les gâteaux M. Kipling, la crème Ambrosia et la sauce Bisto, a déclaré que les restrictions sur les repas au restaurant avaient conduit à Une demande «exceptionnelle». Alex Whitehouse, PDG de Premier Foods, a déclaré: «Au cours du premier semestre, la demande pour nos gammes de produits de marque a été exceptionnelle.» Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i «Nous avons vu de nombreuses autres occasions de repas consommées chez nous, en particulier au premier trimestre, suivie d’une transition vers des niveaux de demande plus normaux jusqu’au deuxième trimestre. »Une demande« exceptionnelle »Annonçant ses résultats semestriels à septembre, la société a déclaré que les bénéfices avaient augmenté de plus de 50% à 47,7 millions, il avait attiré 1,1 million de nouveaux consommateurs supplémentaires et la croissance en ligne était en hausse de 112%. (Photo: Victoria Jones / PA) Les marques Bisto, Batchelors, Oxo, Ambrosia, Sharwood’s et McDougall’s ont toutes enregistré une croissance à deux chiffres de leurs revenus pour le premier semestre de l’année et la société prévoyait une croissance continue pour le second semestre de l’année. M. Whitehouse a ajouté: «Nous nous attendons également maintenant à voir une augmentation de la demande pour nos marques en raison de l’impact des restrictions gouvernementales récemment accrues sur les restaurants.» La longévité de cette demande accrue est probablement liée Les ventes de sauce bisto et de crème Ambrosia montent en flèche Selon la firme de données Kantar, les chiffres récents de la vente au détail de produits d’épicerie ont révélé que les ventes à emporter avaient augmenté de 9,3% au cours des 12 semaines précédant le 1er novembre. McKevitt, responsable du commerce de détail et de la consommation chez Kantar, «la perspective de passer moins de temps à l’extérieur pendant l’hiver signifie que les gens se retrouvent avec le confort saisonnier et tirent le meilleur parti de la vie à la maison» les andles, le pot-pourri et les huiles essentielles pour diffuseurs ont également augmenté de 29% par rapport à l’année dernière.

Rue Des Plantes Tribulus bio 60 gélules, aide à augmenter le désir et les... Ce complément alimentaire à base de tribulus issu de l'Agriculture Biologique aide à augmenter le désir et les performances sexuelles. Produit bio avec packaging Eco responsable Ruedesplantes vous propose un nouvel emballage pour sa gamme bio, des boites d’emballage recyclable et compostable. En effet, notre

LA SAVONNERIE BOURBONNAISE Chavon - Le savon pour les animaux à l'huile d'olive et de coco... Chavon - Le savon pour les animaux à l'huile d'olive et de coco 100% bio & vegan de la marque La Savonnerie Bourbonnaise. Un Savon spécialement destinés aux bêtes à poils. Ce savon testé et approuvé par de nombreux éleveurs : apaise toutes les démangeaisons et irritations participe a lutter contre les

Noixdebene Le café Bio Sidamo d’Éthiopie : idéal pour les amateurs de... Un café raffiné, doux avec un arôme parfumé Neuf variétés de cafés sont cultivées en Éthiopie. Leurs appellations portent le nom de la région où ils sont produits. La région de Sidamo est une des régions de production caféière les plus importantes d’Éthiopie. Elle se situe dans le sud à la frontière avec le

Axess Industries Station lave-mains mobile alimenté par l'eau du réseau Station de lavage mobile à 2 faces, alimenté par l'eau du réseau.Vous retrouverez en bas sur le côté les points de raccordements des conduites d'alimentation en eau et d'évacuation.Une pompe à pédale sert à actionner le robinet.La station est équipée de 2 poubelles à bascule, l'une de chaque côté...

Bonutron Trot Aliment Complémentaire Equilibre et Performance du Trotteur granule 3kg Chez le Trotteur à l'entraînement ou en course, les besoins en minéraux (Ca, P et Mg) et en vitamines liposolubles (A, D et E) sont très fortement augmentés par rapport à ceux du cheval à l'entretien.

Bonutron Galop Aliment Complémentaire Equilibre et Performance du Galopeur granule 3kg Bonutron Galop Aliment Complémentaire Equilibre et Performance du Galopeur granule Galop est un apport nutritionnel complémentaire spécifique des galopeurs, adapté aux habitudes actuelles d'alimentation. Pour les périodes d'entraînement et de course.