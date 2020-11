Le verrouillage de janvier pourrait être nécessaire pour permettre aux familles de se mélanger à Noël, selon des scientifiques

Un nouveau verrouillage national sera probablement nécessaire pendant presque tout le mois de janvier si les familles doivent être autorisées à célébrer ensemble un Noël «presque normal», ont averti les scientifiques. Des plans couvrant les quatre pays du Royaume-Uni sont actuellement en cours de préparation dans le but de permettre une certaine forme de mélange social entre les familles pendant la période des fêtes. Le n ° 10 a insisté sur le fait que Boris Johnson voulait que les familles puissent passer du temps les unes avec les autres à Noël et des plans sont actuellement en cours d’élaboration pour essayer de permettre un certain mélange social pendant une courte période.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Dr Susan Hopkins, directrice de Public Health England, a déclaré lors d’un briefing de Downing Street que les scientifiques pensent que la célébration de Noël pourrait être possible, mais nécessiterait des mesures Covid rigoureuses de chaque côté de la pause festive. Le Dr Hopkins a souligné que les conseils de Sage indiquaient que chaque jour, les restrictions étaient assouplies, deux jours supplémentaires de mesures plus strictes seraient nécessaires pour maîtriser le virus. PHE a par la suite corrigé ses commentaires, déclarant que chaque jour des mesures assouplies nécessitait cinq jours supplémentaires de contrôles plus stricts. Cela signifie que les ministres devront peut-être limiter considérablement la durée de toute fenêtre de réunion des familles à Noël, car cinq jours de règles plus souples exigeraient 25 jours de mesures plus strictes. Le Dr Hopkins a déclaré que le gouvernement devrait être «très prudent quant au nombre de contacts que nous avons» pour réduire les taux de transmission à l’approche des fêtes. Dr Susan Hopkins lors d’un point de presse à Downing Street, Londres, sur le coronavirus (Photo: PA) «Une fois la période de Noël passée, s’il y a eu une libération et une certaine socialisation, nous devrons tous être très responsables et réduire La conseillère scientifique en chef adjointe Dame Angela McLean a déclaré que le comité consultatif de Sage avait examiné un assouplissement potentiel des mesures à Noël, qui a été envoyé à Downing Street au cours du week-end. Les experts ont suggéré mardi que les bulles de soutien de jusqu’à quatre ménages pourraient permettre aux familles et aux amis de se rassembler en toute sécurité à Noël.Les plans visant à permettre aux familles de se mélanger pendant une courte période d’environ trois jours ont été soutenus par des agents de police de base, qui ont suggéré que ce serait le cas. être «impossible» de surveiller les restrictions pendant Noël même. Le public ignorera les règles Ken Marsh, président de la Metropolitan Police Federation, qui représente 30 000 agents dans le Grand Londres, a déclaré: «Le gouvernement devrait sortir et dire que nous allons maintenir les restrictions jusqu’en janvier et vous pouvez avoir le 24 au 27 décembre. de. «De toute façon, les gens ignoreront probablement les restrictions le jour de Noël. La police ne va pas infliger des amendes aux gens lorsqu’ils coupent leur dinde de Noël. Les commentaires interviennent après que le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon a déclaré que les Ecossais étaient plus susceptibles d’enfreindre les règles du coronavirus s’ils étaient totalement interdits de voir l’un de leurs proches à Noël.Les patrons de l’industrie du jouet ont exhorté le Premier ministre à ne pas « permettre à Covid de voler Noël des enfants », car ils ont lancé un appel pour que les jouets soient ajoutés à la liste des détaillants essentiels.

