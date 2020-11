Le verrouillage complet en Écosse reste une «  possibilité  »

Un autre verrouillage national complet similaire à celui qui a commencé en Angleterre jeudi pourrait encore être nécessaire en Écosse, a déclaré le vice-premier ministre.John Swinney a déclaré qu’un arrêt de type mars « doit rester l’une des possibilités » si le nouveau système à plusieurs niveaux de coronavirus Annonçant l’approche à plusieurs niveaux il y a seulement neuf jours, Nicola Sturgeon a déclaré que le gouvernement écossais n’avait «pas envisagé» un retour à un verrouillage national complet au cours de l’hiver. a déclaré que tout le pays pourrait être placé au niveau 4, le plus difficile des cinq niveaux, mais a souligné que même cela permettrait aux gens de rencontrer un autre ménage à l’extérieur. En savoir plus Système à cinq niveaux en Écosse: les restrictions de verrouillage expliquées, des pubs et restaurants aux gymnases Mais après l’annonce du verrouillage anglais de Boris Johnson samedi, M. Swinney a déclaré qu’une approche tout aussi difficile était encore possible en Écosse. pourrait exclure catégoriquement un autre verrouillage, il a répondu: «Je ne peux pas exclure catégoriquement cela, non, et ce serait insensé de le faire parce que nous sommes confrontés à une situation très grave.» Il a déclaré à la BBC: «Nous avons pris les premières mesures pour essayer d’endiguer l’augmentation du coronavirus sur la base des preuves scientifiques qui nous ont été fournies et qui ont agi rapidement. « Mais je ne peux pas exclure la possibilité de nouvelles mesures ou même d’un autre verrouillage national si les circonstances se présentent. » espérons que les mesures que nous avons prises jusqu’à présent, le système de niveaux et les restrictions que nous avons mis en place – aussi dures soient-elles – suffiront à nous assurer que nous pouvons éviter un verrouillage national. Mais cela doit rester l’une des possibilités. »John Swinney a déclaré qu’un verrouillage complet en Écosse restait« l’une des possibilités »(Photo: PA) Il a déclaré que le gouvernement écossais était toujours« très confiant »que le nouveau système à plusieurs niveaux, qui entre en vigueur La force à 6 heures du matin lundi était l’approche «correcte» à adopter. Mais il a ajouté qu’elle pourrait devoir être «intensifiée dans les semaines à venir», suggérant que les Écossais pourraient encore faire face à des restrictions nationales plus strictes que celles requises au niveau 4. À la suite de l’annonce du Premier ministre samedi, Mme Sturgeon a déclaré que les Écossais devraient éviter de se rendre en Angleterre à moins que cela ne soit «absolument essentiel» .Elle a également déclaré que les personnes en Angleterre devraient également éviter de voyager au nord de la frontière, soulignant que la prévalence du virus était actuellement plus faible en Ecosse que dans d’autres parties du Royaume-Uni.Dans le cadre du système à plusieurs niveaux, des millions d’écossais vivant dans des zones de niveau 3 sont avisés de ne pas quitter leur zone de conseil pour éviter de propager Covid i dans les régions à faible risque. La majorité des 32 communes du pays, y compris la ceinture centrale et les villes de Glasgow, Édimbourg et Dundee, ont été placées dans ce niveau pour la première semaine.

