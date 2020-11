Le verrouillage alcoolisé d’Emma Thompson

Les Tendances d'Emma Carré Démaquillant Lavable Eucalyptus Biface x 3

Les Tendances d'Emma Carré Démaquillant Lavable Eucalyptus Biface est une solution économique et pratique pour se démaquiller au quotidien. Egalement écologique, un coton démaquillant réutilisable remplace l'équivalent de 300 cotons jetables. La douceur et la souplesse du coton apportera confort et praticité