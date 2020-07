Le vélo Pinarello Prince bénéficie d’une mise à niveau avant aérodynamique! Vérifiez ici

Le cyclisme est l’un des moyens les plus amusants et les plus intelligents de rester en forme. Les innombrables heures que nous avons passées dans notre enfance, à nous amuser à vélo et à passer un bon moment. Ou bien partir aux tutions, avoir un vélo nous a assuré de gagner du temps plutôt que d’aller à pied. L’amour de notre cyclisme va au-delà. Que ce soit le cyclisme occasionnel ou professionnel. «Pinarello», l’une des célèbres marques de vélos, lance la nouvelle version du «prince road bike». La machine soucieuse des prix qui vise à faire connaître le «Tour de France digne d’un dogme» à un public plus large. Comprend également le vélo orienté confort «Paris». Lisez la suite pour en savoir plus sur la dernière génération de vélos Pinarello prince.

Caractéristiques uniques des nouveaux modèles de vélos Pinarello prince.

Le nouveau modèle de vélos Prince mis à jour vise à améliorer ses références aérodynamiques. En plus d’améliorer la résistance de son cadre et sa qualité de roulement. La marque l’a adapté comme une famille de quatre vélos, y compris deux versions de jante et de disque. «L’une est une version standard et l’autre est légère« FX »avec du carbone de qualité supérieure». Et comporte un acheminement des câbles intégré et des espaces pour les pneus jusqu’à 28 mm de large. Une mise à niveau par rapport à la limite de 25 mm. Malheureusement, la version disque est la seule disponible pour le Royaume-Uni qui souhaite essayer ce vélo.

Répondant aux besoins des clients, Pinarello a apporté plusieurs modifications au modèle amélioré. Y compris la réduction de la taille du tube diagonal. Et pour donner une rude concurrence au Dogma F12, des améliorations ont été apportées aux haubans et augmenté le diamètre des bases. Rapportant une augmentation de 10% de la rigidité latérale. En plus d’ajouter le «Acheminement total des câbles internes», une fonction qui n’est disponible que sur les machines de course haut de gamme.

Par rapport à son homologue Dogma F12, le vélo possède également la technologie asymétrique « Onda » avec une forme de fourche et des volets de fourche améliorés. Avec le tube réduit.

Le prix de la gamme de vélos FX sera compris entre 5 700,00 £ et 4 000,00 £.