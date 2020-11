Le vaisseau spatial de SpaceX peut aider à nettoyer les déchets spatiaux

La nouvelle génération de SpaceX Système de vaisseau spatial peut aider à nettoyer l’orbite terrestre lorsqu’elle n’emmène pas les gens sur la Lune et sur Mars.

Starship est au cœur de SpaceX L’objectif de longue date du fondateur et PDG d’Elon Musk de coloniser Mars, et il a déclaré qu’il envisageait que le duo fusée-vaisseau spatial finisse par endosser toute la charge de vol spatial de l’entreprise.

Si tout se passe comme prévu, les nombreuses tâches de Starship incluront le lancement de personnes vers des lieux cosmiques éloignés et des voyages ultra-rapides «point à point» ici sur Terre, le transport de satellites en orbite et – peut-être – la collecte et la désorbitation particulièrement importantes et des morceaux de débris spatiaux .

Starship et Super Heavy: les véhicules colonisant Mars de SpaceX en images

Le président et chef de l’exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, a récemment souligné ce rôle potentiel de nettoyage. Pendant un interview en ligne « Time 100 Talks » avec Time Magazine qui a été publiée le 22 octobre, elle a déclaré qu ‘ »il est tout à fait possible que nous puissions tirer parti de Starship pour aller sur certains de ces corps de fusée morts – les roquettes d’autres personnes, bien sûr – en gros, aller chercher une partie de ces déchets à l’extérieur espace. »

Le « bien sûr » dans cette dernière phrase est un clin d’œil à la réutilisabilité prévue de Starship, qui sera totale. La fusée géante du système, connue sous le nom de Super Heavy, reviendra sur Terre pour un atterrissage vertical après le lancement du vaisseau spatial Starship de 165 pieds de haut (50 mètres) en orbite. Ce vaisseau spatial, connu sous le nom de Starship, sera capable de voler de nombreuses missions une fois en altitude – aller et venir de l’orbite terrestre à Mars à plusieurs reprises, par exemple. (Le vaisseau sera assez puissant pour se lancer au large de la Lune et de Mars, mais il aura besoin d’aide pour échapper au puits de gravité beaucoup plus profonde de la Terre.)

« Ce ne sera pas facile, mais je crois que Starship offre la possibilité d’aller et de faire cela », a déclaré Shotwell au chroniqueur de Time Technology, Patrick Lucas Austin, faisant référence à l’atténuation des débris. « Et je suis vraiment excité à ce sujet. »

Un problème croissant

Les débris spatiaux constituent une menace sérieuse pour l’utilisation et l’exploration par l’humanité de la dernière frontière à l’avenir, disent de nombreux experts. On pense qu’environ 34000 objets de plus de 10 centimètres de diamètre tournent actuellement autour de la Terre, selon l’Agence spatiale européenne . Il est beaucoup plus difficile de maîtriser les plus petits objets, mais les estimations sont effrayantes – environ 900000 objets orbitaux dans la plage de 0,4 à 4 pouces (1 à 10 cm) et 128 millions d’éclats entre 0,04 pouces et 0,4 pouces de large (1 mm à 1 cm).

Tout ce matériel emballerait un coup dans une collision en raison des vitesses impliquées. Par exemple, à l’altitude de la Station spatiale internationale, à environ 400 km, les corps se déplacent à environ 17 500 mi / h (28 160 km / h).

Les coûts de développement, de construction et de lancement de satellites sont en baisse et les voies spatiales orbitales de la Terre sont de plus en plus encombrées. La crainte est qu’une collision ou deux pourrait engendrer une cascade de débris spatiaux, générant des nuages ​​de débris qui provoquent d’autres fracas. Ce scénario, connu sous le nom de syndrome de Kessler, pourrait rendre difficile le fonctionnement en orbite terrestre si les choses se gâtent suffisamment. La communauté des vols spatiaux devrait donc commencez à prendre des mesures d’atténuation maintenant , disent de nombreux défenseurs de l’exploration.

Nous avons déjà vu des collisions orbitales.

En février 2009, par exemple, le défunt satellite militaire russe Kosmos 2251 a pénétré dans le satellite de communication opérationnel Iridium 33, engendrant 1800 morceaux de débris traçables (et beaucoup d’autres trop petits pour être repérés) d’ici octobre suivant. Et la Chine et l’Inde ont généré des nuages ​​de débris à dessein, lors d’essais anti-satellites destructeurs en 2007 et 2019 , respectivement.

SpaceX est l’un des principaux moteurs de la croissance rapide de la population en orbite terrestre: la société a déjà lancé près de 900 de ses satellites Internet Starlink sur une orbite terrestre basse, et elle est autorisée à placer environ 12000 appareils. Mais SpaceX s’efforce de minimiser la contribution de Starlink au problème des débris orbitaux, a déclaré Shotwell.

La société a décidé d’abaisser l’altitude opérationnelle de la constellation pour cette raison, a-t-elle déclaré à Austin. Les plans originaux de SpaceX prévoyaient que les satellites Starlink de première génération volent entre 684 et 823 milles de haut (1 100 à 1 325 kilomètres), mais le changement de mentalité les a ramenés à une altitude de 550 km.

La procédure d’exploitation standard de SpaceX pour Starlink consiste à désorbiter chaque satellite avant sa mort. Mais voler à seulement 340 milles d’altitude offre une sorte de sécurité: la traînée atmosphérique fera descendre un satellite défunt de cette altitude dans un à cinq ans seulement, selon la page Starlink de SpaceX.

« Et, en fait, nous injectons à une altitude plus basse, donc si, pour une raison quelconque, juste après le lancement, ils ne fonctionnent pas bien, ils reviennent sur Terre » rapidement, a déclaré Shotwell.

Les satellites Starlink peuvent également effectuer des manœuvres d’éviter les collisions de manière autonome, en utilisant les informations du système de suivi des débris du département américain de la Défense, selon la page SpaceX Starlink.

Jonque spatiale expliquée: la menace des débris orbitaux (infographie)

Starship bientôt lancé?

SpaceX effectue une itération vers la conception finale du Starship via une série de prototypes de plus en plus ambitieux. Trois véhicules monomoteurs ont déjà effectué de brefs sauts d’essai de 150 mètres de haut, et l’entreprise est préparation du prototype SN8 à trois moteurs pour un vol de 15 km de haut dans les prochains jours ou semaines.

Le vaisseau final aura six des nouveaux moteurs Raptor de la société, et Super Heavy portera environ 30 Raptors. SpaceX veut que le duo soit opérationnel assez rapidement. Starship est en lice, par exemple, pour faire atterrir des astronautes sur la lune pour la NASA Programme Artemis , qui vise 2024 pour le premier de ces touchés. Et le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a réservé un voyage Starship autour de la lune, avec une date de lancement ciblée en 2023.

Et puis il y a la planète rouge, la destination pour laquelle Starship est construit.

« Si le programme Starship se déroule comme prévu, je pense que les gens pourront se rendre sur Mars dans 10 ans », a déclaré Shotwell.