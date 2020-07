Le vainqueur de la Coupe du monde déclare qu’un joueur basé en Italie «  serait une bonne signature pour le Celtic  » – .

in

Dino Zoff a déclaré au Sunday Post que Robin Olsen serait une bonne signature pour le Celtic.

Selon The Sunday Post, le Celtic envisage de faire un geste pour le gardien de but international suédois Olsen dans le mercato d’été.

Les géants de Glasgow doivent signer au moins un nouveau gardien de but cet été, Fraser Forster étant retourné dans son club parent Southampton après un prêt au Celtic Park et Craig Gordon étant parti cet été.

Zoff est une légende des gardiens de but, ayant joué pour Naples, la Juventus et l’équipe nationale de football d’Italie.

Le joueur de 78 ans, qui a remporté plusieurs titres de Serie A avec la Juventus et la Coupe du monde avec l’Italie en 1982, a expliqué pourquoi Olsen serait une bonne signature pour le Celtic cet été.

Zoff a déclaré au Sunday Post à propos d’Olsen: «Je pense que c’est une décision qui pourrait très bien fonctionner pour tout le monde. J’ai vu beaucoup de Robin Olsen, tant pour la Roma que pour Cagliari, et c’est un gardien que j’aime beaucoup.

«Il est toujours très confiant et concentré, et cette confiance en soi est inestimable car elle se répand dans le reste de sa défense. Sa plus grande force est peut-être son sens de la position. Vous ne le voyez jamais devoir se jeter car il est toujours au bon endroit pour effectuer le sauvetage.

«Je pense qu’il serait une bonne signature pour le Celtic. Il a mûri en tant que footballeur pendant son séjour en Italie. Je pense aussi que son physique et sa taille (il mesure 6 pieds 5 pouces) seraient à son avantage dans la ligue écossaise.

Bonne signature pour Celtic?

Olsen est actuellement prêté à Cagliari par l’AS Roma, et il y a bien fait.

Roma pourrait être ouvert à vendre le gardien de but international suédois au juste prix, et compte tenu de sa vaste expérience et de ses solides performances au fil des ans, il serait une bonne signature pour les Hoops.

Selon The Glasgow Evening Times, le Celtic est sur le point de recruter le gardien Vasilis Barkas de l’AEK Athènes pour 5 millions de livres sterling, mais peut-être que les géants de Glasgow examineront également la possibilité de recruter un autre joueur pour ce poste, car Scott Bain est le seul gardien principal pour le moment.

