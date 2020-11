Le vaccin Pfizer s’approche de sa sortie, les résultats finaux de l’essai montrant une efficacité de 95% contre Covid

Pfizer a annoncé que son vaccin contre le coronavirus est sur le point d’être libéré après avoir collecté deux mois de données sur son efficacité.La société a déclaré que ses résultats finaux de l’essai de stade avancé montrent une efficacité de 95% – plus élevé que le taux de 90% qu’il a annoncé lors de la révélation de ses résultats provisoires. Dernières nouvelles et analyses de la i newsletter Il a ajouté que le vaccin semblait efficace à travers l’âge et les groupes ethniques, et qu’il n’y avait pas d’effets secondaires majeurs.La nouvelle signifie que le vaccin est sur le point d’être prêt à l’emploi , ce qui en fait potentiellement le premier à être distribué.Pfizer demandera une autorisation d’urgence aux États-Unis dans quelques jours, lui permettra de sauter certaines étapes réglementaires habituelles pour lutter contre la pandémie.Pour une utilisation au Royaume-Uni, il aurait besoin d’une autorisation similaire des médicaments et Agence de réglementation des produits de santé. Le gouvernement a commandé 40 millions de doses de vaccin, qui devraient arriver au printemps. Ceci est une histoire de rupture et sera mise à jour.

