Le vaccin Oxford produit une forte réponse immunitaire chez les personnes âgées, donnant l’espoir qu’il peut protéger les plus vulnérables

Il a été démontré que le vaccin potentiel COVID-19 développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford produisait une forte réponse immunitaire chez les personnes âgées, ont montré de nouvelles données issues d’essais à mi-parcours. Cela donne l’espoir de pouvoir protéger certaines des personnes les plus exposées au risque de maladie grave contre le virus.Les données, rapportées en partie le mois dernier mais publiées dans leur intégralité jeudi dans le journal médical The Lancet, suggèrent que courent un risque plus élevé de maladies graves et de décès dus au COVID-19, pourraient renforcer une immunité robuste contre la maladie pandémique, ont déclaré les chercheurs.Les essais de phase III sont en cours pour confirmer les résultats et les premières données d’efficacité de ces phases. Les essais III sont «possibles dans les semaines à venir», selon le rapport du Lancet. Résultats «encourageants» «Les réponses robustes des anticorps et des lymphocytes T observées chez les personnes âgées dans notre étude sont encourageantes», a déclaré Maheshi Ramasamy, consultant et co -enquêteur principal à l’Oxford Vaccine Group. «Les populations les plus exposées au risque de développer une maladie grave à COVID-19 comprennent les personnes souffrant de problèmes de santé existants et les personnes âgées. Nous espérons que cela signifie que notre vaccin aidera à protéger certaines des personnes les plus vulnérables de la société, mais des recherches supplémentaires seront nécessaires avant de pouvoir être sûrs. »Le candidat vaccin Oxford-AstraZeneca COVID-19 a été parmi les pionniers en efforts mondiaux pour développer des vaccins pour se protéger contre l’infection par le nouveau coronavirus, ou SARS-CoV-2, dernier vaccin candidat à rapporter des résultats, mais les fabricants de médicaments rivaux Pfizer, BioNTech et Moderna ont progressé au cours des 10 derniers jours, publiant des données de COVID de stade avancé -19 essais vaccinaux qui montrent une efficacité de plus de 90% Contrairement aux candidats Pfizer-BioNTech et Moderna, qui utilisent tous deux une nouvelle technologie connue sous le nom d’ARNm, la version AstraZeneca est fabriquée à partir d’une version affaiblie d’un virus du rhume commun trouvé chez les chimpanzés. a signé plusieurs accords d’approvisionnement et de fabrication avec des entreprises et des gouvernements du monde entier alors qu’il s’approche de la communication des résultats de ses essais de dernière minute.

