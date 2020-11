Le vaccin MMR pourrait aider à protéger les gens du coronavirus jusqu’à ce qu’un vaccin soit prêt, selon une étude

Le vaccin ROR pourrait être utilisé pour ralentir la propagation du Covid-19 tandis que les Britanniques sont progressivement inoculés avec des vaccins en cours de développement pour le virus, suggère une étude.Les chercheurs ont constaté que les personnes qui avaient reçu le vaccin rougeole-oreillons-rubéole dans leur enfance en souffraient. des symptômes bien moins graves de Covid – dans de nombreux cas présentant des symptômes légers ou pas du tout. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i «L’étude a révélé une relation inverse statistiquement significative entre le niveau d’anticorps anti-oreillons et Covid-19. Cela indique qu’il existe une relation qui justifie une enquête plus approfondie », a déclaré le professeur David Hurley, de l’Université de Géorgie.« S’il a l’avantage ultime de prévenir l’infection par Covid-19, de prévenir la propagation du Covid-19, ce qui réduit la gravité de celui-ci, ou une combinaison de tout ou partie de ceux-ci, il s’agit d’une intervention à faible ratio de risque à rendement très élevé. Il serait prudent de vacciner [people of all ages], » il a dit. Lire la suite Vaccins Covid pour tous d’ici Pâques alors que le NHS sur le point de lancer « l’un des plus grands projets civils de l’histoire » pourrait expliquer la résistance chez les enfants Les chercheurs pensent que leurs résultats pourraient aider à expliquer pourquoi les enfants, dont les vaccinations sont plus récentes, souffrent beaucoup moins de Covid. Le vaccin MMR a été introduit au Royaume-Uni en 1988. Tous les enfants le reçoivent et environ 91% sont actuellement vaccinés, généralement une fois vers l’âge d’un an et de nouveau à l’âge de trois ans et demi. Avant le vaccin MMR, environ 8 sur dix les enfants ont les oreillons. Cependant, les chercheurs ont constaté que les anticorps laissés par des infections d’oreillons précédentes offraient peu de protection contre Covid. Les chercheurs ont déclaré que cela était probablement dû au fait que «les anticorps sous-jacents qui peuvent protéger contre Covid-19 ont peut-être diminué au-delà des niveaux de protection». Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer (Photo: CHANDAN KHANNA / AFP) La première étude sur la relation entre le vaccin ROR et Covid-19 dans le système immunitaire a révélé que plus le taux d’anticorps anti-oreillons est élevé, plus les symptômes sont légers . Les anticorps contre la rubéole et la rougeole, quant à eux, n’ont fait aucune différence. Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré: «Il s’agit d’un nouveau virus et nous gardons toutes les preuves solides sur les traitements à l’étude.» L’étude a révélé que le risque de contracter Covid -19 semble être environ sept fois moins en tant que jeune enfant qu’il commence vers l’âge de 20 ans, et ce risque augmente le plus rapidement et le plus dramatiquement de 14 à 20 ans, a déclaré le co-auteur Jeffrey E Gold, président de l’Organisation mondiale, dans Watkinson, Géorgie. L’étude est publiée dans la revue mBio.Cambridge University researchIt vient après que des chercheurs de l’Université de Cambridge ont découvert en avril qu’une partie de la structure du coronavirus est similaire aux oreillons, à la rougeole et à la rubéole, ce qui suggère que le coronavirus serait vaguement familier au système immunitaire des personnes qui avaient reçu le vaccin ROR, ce qui leur permettrait potentiellement de réagir plus rapidement. «Nous proposons donc que la vaccination des groupes d’âge« à risque »avec une vaccination ROR mérite d’être examinée plus avant en tant qu’intervention sûre et appropriée dans le temps», a déclaré Robin Frankline, professeur à l’université de Cambridge. dit à l’époque.

