Le vaccin Covid d’Oxford et d’AstraZeneca pourrait être le meilleur à ce jour

Bien que son efficacité globale soit inférieure à celle des candidats Pfizer / BioNTech et Moderna, le vaccin contre le coronavirus Oxford / AstraZeneca pourrait être le meilleur à ce jour pour plusieurs raisons: lorsque les volontaires recevaient deux doses complètes, la protection était de 62%, mais elle est passée à 90 pour cent lorsqu’un sous-groupe de plus de 3 000 personnes a reçu une demi-dose suivie d’une dose complète. La moyenne globale de 70,4% d’efficacité est toujours bien meilleure qu’un vaccin contre la grippe saisonnière.L’équipe de recherche d’Oxford s’attendait à ce que deux doses complètes produisent la meilleure réponse, et ont donc été agréablement surpris lorsque les choses se sont déroulées différemment. Ils continueront à étudier les raisons, mais ont suggéré que la demi-dose initiale pourrait mieux imiter ce qui se passe lors d’une infection réelle et trompe le système immunitaire en lui faisant croire qu’il y a un danger auquel il doit répondre, de manière sûre. Une deuxième dose plus forte renforce ensuite le système immunitaire – comme le savent les scientifiques, cela se produit lorsque les bébés reçoivent des doses de vaccin de premier ordre suivies de rappels. Le professeur Andrew Pollard a qualifié les résultats de « moment incroyablement excitant pour la santé humaine ». (Photo: John Cairns / Université d’Oxford / PA Wire) Le professeur Andrew Pollard, chercheur en chef de l’essai de vaccin d’Oxford, a déclaré qu’il était convaincu qu’il s’agissait d’un effet réel et non de la caractéristique d’un échantillon de petite taille et que la confiance autour de cela l’estimation est «assez élevée», ajoutant que davantage de données fourniraient une confiance encore plus grande à ce sujet.Si les résultats finaux publiés confirment que c’est la meilleure façon de recevoir le vaccin Oxford, il peut être déployé à plus de personnes à un rythme plus rapide qu’auparavant pensée – en faisant le meilleur vaccin pour mener la lutte contre la pandémie. AstraZeneca disposera de 200 millions de doses d’ici la fin du mois prochain avec une substance médicamenteuse pour 700 millions de doses d’ici la fin du premier trimestre de 2021. La société gardera la substance médicamenteuse «active» en stock en attendant l’approbation réglementaire dans le monde entier. . – Le Royaume-Uni a déjà reçu 4 millions de doses d’AstraZeneca et la société a déclaré que 40 millions de doses finies devraient arriver d’ici la fin du mois de mars. Si l’entreprise opte pour une demi-dose initiale, elle pourra doubler le nombre de vaccins disponibles ici. AstraZeneca dispose également d’une chaîne d’approvisionnement robuste, capable de fabriquer à grande échelle et de le faire très rapidement.Le Royaume-Uni a passé des commandes pour 100 millions de doses du vaccin Oxford – suffisamment pour vacciner la plupart de la population – avec un déploiement prévu dans les prochains jours. semaines si le jab est approuvé. Il a également commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer / BioNTech, qui a une efficacité de 95%. Le gouvernement a également acheté cinq millions de doses du vaccin Moderna après avoir montré qu’il avait une efficacité de 94,5%, selon les données d’essai.Plus abordable Le vaccin Oxford, au prix d’environ 3 £, coûte beaucoup moins cher que le vaccin de Pfizer à environ 15 £, ou le vaccin de Moderna à 25 £. Contrairement à ses rivaux plus chers, qui doivent être stockés à des températures beaucoup plus froides, le vaccin Oxford peut être stocké à la température du réfrigérateur, ce qui signifie qu’il peut être distribué dans tous les coins du monde – et le vaste réseau mondial de chaîne d’approvisionnement d’AstraZeneca signifie qu’il peut le faire. Cependant, il est trop tôt pour dire quoi que ce soit sur la durabilité du vaccin d’Oxford, car les chercheurs n’ont commencé à administrer les deuxièmes doses de vaccin au Royaume-Uni qu’en août. L’augmentation de la maladie a commencé vers la fin du mois de septembre et la plupart des cas ne se sont donc accumulés que relativement récemment au Royaume-Uni et au Brésil, où 20000 volontaires ont participé à l’essai – la moitié dans chaque pays. » Moment passionnant pour la santé humaine. «Bien qu’il ait été démontré qu’il prévient les maladies graves, il faut également« un peu plus de temps »pour disposer de données solides sur l’efficacité du vaccin chez les personnes âgées. Les chercheurs d’Oxford ne peuvent pas encore expliquer la différence d’efficacité entre son vaccin et les candidats Pfizer et Moderna car les ensembles de données complets n’ont pas été publiés. Les groupes de recherche ne sont donc pas pleinement informés de ce que l’autre mesure exactement, ce qui est essentiel. Ce que chaque groupe mesure comme «maladie Covid» est légèrement différent dans chacun des protocoles, ce qui peut avoir un impact important. Par exemple, le vaccin d’Oxford semble avoir évité une maladie grave et une hospitalisation – si les chercheurs ne mesuraient que cela, son efficacité serait beaucoup plus élevée. Mais le groupe d’Oxford mesure également les formes bénignes de la maladie contre lesquelles il est plus difficile de se protéger. Il peut bien sûr y avoir de réelles différences entre les vaccins, ce qui n’est pas totalement inattendu. En tout cas, c’est sans aucun doute une autre très bonne nouvelle à l’aube de l’hiver. «Nous avons un vaccin pour le monde», a déclaré le professeur Pollard. «Je pense que c’est un moment incroyablement excitant pour la santé humaine.»

