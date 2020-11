Le vaccin Covid de Pfizer pourrait arriver au Royaume-Uni la semaine prochaine

Le vaccin anti-coronavirus de Pfizer pourrait arriver au Royaume-Uni dès la semaine prochaine, selon le directeur général de la société, qui a déclaré que l’expédition commencerait «dans les heures» suivant l’approbation réglementaire du vaccin. Le Dr Albert Bourla a déclaré que son entreprise demanderait l’autorisation des autorités. dans le monde entier – y compris l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé – «très, très bientôt – d’ici quelques jours» et était alors prêt à commencer à distribuer les 20 millions de doses de vaccin déjà réalisées. Les premiers vaccins contre le coronavirus pourraient être disponibles en Écosse le mois prochain, a déclaré jeudi le secrétaire à la Santé du pays. Jeane Freeman a déclaré aux MSP que le gouvernement écossais était prêt à déployer un programme de vaccination s’il était approuvé en décembre. En savoir plus Résultats du vaccin d’Oxford: Pourquoi les données Covid des personnes âgées sont vitales alors que l’équipe se rapproche de la ligne d’arrivée Mme Freeman a déclaré que la sécurité de tout vaccin potentiel est «primordiale» et ne se fera pas au détriment du délai «comprimé» pour en produire un pendant la pandémie de coronavirus. On espère que jusqu’à un million de personnes pourront être vaccinées d’ici la fin du mois de janvier s’il n’y a pas de retard, mais le secrétaire à la Santé a déclaré qu’on ne savait pas encore quels vaccins seraient approuvés pour utilisation ou quand les premières doses seraient administrées. le NHS à travers le Royaume-Uni est prêt à commencer à déployer le vaccin dès que possible. Le Dr Bourla a déclaré que le monde devrait être «patient» car la demande dépasserait l’offre. Pfizer a déjà produit plus de 20 millions de doses du vaccin et s’attend à ce que ce chiffre atteigne 50 millions d’ici la fin de l’année. 1,3 milliard de doses supplémentaires devraient être fabriquées en 2021. Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech, dont les résultats publiés cette semaine montrent une efficacité de 95%, un chiffre que le Dr Bourla a qualifié de «spectaculaire» et « un grand moment pour la science mais surtout pour l’humanité ». Il a déclaré que le jour où il avait été informé du succès du vaccin était « le jour le plus brillant de ma vie ». Le président et directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré que les demandes d’approbation du vaccin pourraient commencer « en quelques jours » (Photo: AP Photo / Pablo Martinez Monsivais) Le Dr Bourla a déclaré à Sky News: «Il reste quelques jours avant que nous postulions pour envoyer les informations demandées aux organismes de réglementation du monde entier. Ensuite, c’est leur appel. Ils doivent prendre leur temps et suivre leurs processus. Une fois qu’ils nous ont donné le feu vert, notre objectif est de commencer à expédier dans quelques heures. «Les principales autorités de régulation du monde s’écoutent, mais elles sont alimentées scientifiquement. Ils sont indépendants. Il est peu probable qu’une agence prenne du temps et qu’une autre parvienne à une conclusion beaucoup plus rapidement. »Le Dr Bourla a déclaré que Pfizer réagirait à chaque décision à tour de rôle – ce qui signifie que plus un pays accordera une approbation réglementaire rapidement, plus il recevrait le vaccin rapidement. Les espoirs ont été soulevés que le Royaume-Uni puisse produire un vaccin contre le coronavirus réussi après que des données publiées jeudi par l’Université d’Oxford ont montré que son blague provoquait une forte réponse immunitaire chez les personnes âgées. Il a été démontré que le vaccin, développé avec le géant pharmaceutique AstraZeneca, déclenche une réponse immunitaire robuste chez les adultes en bonne santé âgés de 56 à 69 ans et les personnes de plus de 70 ans.Les données de la phase deux, publiées dans The Lancet, suggèrent l’un des groupes les plus vulnérables aux maladies graves et la mort de Covid-19 pourrait renforcer l’immunité, disent les chercheurs. Les volontaires de l’essai ont démontré des réponses immunitaires similaires dans les trois groupes d’âge (18-55 ans, 56-69 ans et 70 ans et plus). L’étude portant sur 560 adultes en bonne santé – dont 240 de plus de 70 ans – a révélé que le vaccin est mieux toléré chez les personnes âgées que chez les jeunes adultes. Le Dr Maheshi Ramasamy, enquêteur à l’Oxford Vaccine Group et médecin consultant, a déclaré: «Les personnes âgées sont groupe prioritaire pour la vaccination contre Covid-19, car ils courent un risque accru de maladie grave, mais nous savons qu’ils ont tendance à avoir des réponses vaccinales plus faibles. «Nous avons été heureux de voir que notre vaccin était non seulement bien toléré chez les personnes âgées, mais aussi stimulé des réponses immunitaires similaires à celles observées chez les jeunes volontaires. La prochaine étape sera de voir si cela se traduit par une protection contre la maladie elle-même. »Le professeur Andrew Pollard, chercheur en chef de l’étude, a déclaré que l’équipe était enthousiasmée par les données et espérait révéler les résultats de la phase 3« avant Noël ». Les autorités ont passé des commandes pour 100 millions de doses du vaccin – suffisamment pour vacciner la plupart de la population – s’il devait recevoir une approbation réglementaire.

Brasserie Little Valley Hebden's Wheat Little Valley bio - Bière aromatisée du Royaume-Uni 4,5% - Bouteille 33cl Une fraîche aux saveurs fruitées, avec des notes de citron et de coriandreLittle Valley, brasserie anglaise sans frontièreDepuis 2005, la brasserie Little Valley élabore une gamme complète de savoureuses bières dans le village de Cragg Vale dans le West Yorkshire en Angleterre. L'histoire de la brasserie

"Piercing Street" "Piercing nombril Drapeau Royaume-Uni" "Piercing pour nombril avec pendentif représentant le drapeau du Royaume-Uni."

"Piercing Street" "Piercing nombril Drapeau Royaume-Uni" "Piercing pour nombril avec pendentif représentant le drapeau du Royaume-Uni."

Samsonite Adaptateur Electronique Samsonite Monde - Royaume-Uni Graphite gris Adaptateur pour voyager vers le Royaume-Uni en provenance de nombreux pays, convient aux appareils avec fiches à 2 ou 3 broches, fusible intégré

Go Travel Adaptateur Go Travel Electrique Europe - Royaume Uni Blanc Prise secteur pour adapter des fiches européennes sur les standards anglais, très compact, poids plume, pour un appareil électrique

Unbranded Import USA Royaume Uni [Blu-ray] ATTENTION : Nécessite le lecteur COMPATIBLE Royaume-Uni (Blu-ray neuf) Etiquette de région : Twentieth Century Fox Format : BLU-RAY version dat....