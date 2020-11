Le vaccin Covid de Pfizer à quelques jours de l’approbation après que les données révèlent qu’il est efficace à 95% et plus sûr que prévu

Pfizer n’est qu’à quelques jours de demander aux régulateurs de la santé du monde entier l’autorisation de commencer à utiliser son vaccin Covid-19 après que l’entreprise a révélé qu’il était encore plus efficace contre le virus qu’on ne le pensait auparavant et a passé tous les contrôles de sécurité nécessaires. L’essai avancé de la société pharmaceutique montre que le jab a une efficacité de 95% – supérieur au taux de 90% annoncé lors de la révélation de ses résultats intermédiaires et surpassant tout simplement les premiers résultats de Moderna cette semaine. C’est le plus élevé de tous les candidats dans les essais cliniques de stade avancé jusqu’à présent, et les experts ont déclaré qu’il s’agissait d’une réalisation importante dans la course pour mettre fin à la pandémie. Le vaccin Pfizer est également efficace pour tous les âges et tous les groupes ethniques, sans effets secondaires majeurs atteignant le jalon requis par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l’autorisation d’utilisation d’urgence. Le comité consultatif sur les vaccins de la FDA devrait examiner et discuter des données lors d’une réunion publique qui se tiendra probablement en décembre. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i Le Dr Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer, a déclaré: «Les résultats de l’étude marquent une étape importante dans ce voyage historique de huit mois pour proposer un vaccin capable d’aider à mettre fin à cette pandémie dévastatrice. Nous continuons d’évoluer à la vitesse de la science pour compiler toutes les données collectées jusqu’à présent et les partager avec les régulateurs du monde entier. Avec des centaines de milliers de personnes infectées chaque jour dans le monde, nous avons un besoin urgent de fournir un vaccin sûr et efficace au monde. »Le professeur Ugur Sahin, cofondateur et PDG de BioNTech, a déclaré:« C’est une victoire pour l’innovation, la science et un effort de collaboration mondiale. » En savoir plus Quand un vaccin Covid sera-t-il prêt au Royaume-Uni? Dernières nouvelles de disponibilité sur les vaccins Oxford, Pfizer et Moderna Le NHS en attente Le directeur médical du NHS Angleterre a déclaré mercredi que le service de santé « travaillait incroyablement dur » pour s’assurer qu’il était prêt à livrer les vaccins contre les coronavirus dès qu’ils reçoivent l’approbation réglementaire. Pfizer a déclaré qu’il était «en discussion» avec le régulateur britannique, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA). Le gouvernement britannique a commandé 40 millions de doses du vaccin et des quantités limitées devraient arriver d’ici la fin du mois prochain.Un technicien de laboratoire trie des échantillons de sang dans un laboratoire pour une étude sur le vaccin Covid-19 (Photo: Getty) Pfizer et son partenaire , la société allemande BioNTech, a déclaré que 170 volontaires dans son essai impliquant plus de 43 000 personnes avaient contracté Covid-19, mais 162 d’entre eux n’avaient reçu qu’un placebo, ce qui signifie que le vaccin était efficace à 95%. Sur les 10 personnes atteintes de Covid-19 sévère, une avait reçu le vaccin. Parmi ceux qui ont participé à l’essai, 42% provenaient de diverses origines ethniques, qui ont été touchées de manière disproportionnée par le virus, et 41% avaient entre 56 et 85 ans, les personnes âgées étant les plus exposées au Covid-19. le monde a salué cet exploit. Enrico Bucci, biologiste à l’Université Temple de Philadelphie, a déclaré: «Aujourd’hui est une journée spéciale. Une première dans l’histoire de l’humanité: moins d’un an entre la séquence du virus et l’essai clinique à grande échelle d’un vaccin, d’ailleurs basé sur une toute nouvelle technique. »Professeur Trudie Lang, du Nuffield Department of Medicine d’Oxford L’université, a déclaré: «C’est une situation remarquable et très rassurante dans laquelle nous nous trouvons. Passer de l’identification d’un nouveau virus à la possession de plusieurs vaccins au moment de la demande d’approbation réglementaire est une étape incroyable pour la science.» Avoir travaillé sur le vaccin développement de plusieurs maladies telles que le paludisme, la tuberculose et le virus Ebola, je suis vraiment encouragé. Les progrès réalisés ici, les méthodes de travail plus rapides et les nouvelles technologies développées peuvent être intégrés à d’autres programmes de vaccination et bénéficier à d’autres maladies. »L’analyse finale intervient une semaine après que les premiers résultats de l’essai ont montré que le vaccin était efficace à plus de 90%. . Moderna a publié lundi des données préliminaires pour son vaccin montrant une efficacité de 94,5%. Les deux vaccins utilisent une technologie innovante d’ARNm, qui incite l’organisme à produire lui-même certaines des protéines virales Covid-19. Cela incite le système immunitaire à produire des anticorps et des lymphocytes T actifs pour détruire les cellules infectées et se protéger contre Covid-19.David Spiegelhalter, professeur et expert en communication des risques et des preuves à l’Université de Cambridge, a déclaré: «Ce sont des résultats extraordinaires, et les données de sécurité semblent bonnes. »

