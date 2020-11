Le vaccin Covid-19 est efficace à plus de 90%, annonce la société pharmaceutique Pfizer

Le géant pharmaceutique Pfizer a déclaré que son candidat vaccin Covid-19 était efficace à plus de 90% lors d’un essai majeur.Les résultats intermédiaires obtenus lors d’un essai de phase trois ont montré que le vaccin dépassait largement le seuil réglementaire de réussite dans la prévention de la maladie chez les humains. La société, qui développe un vaccin avec BioNTech, a déclaré que les résultats provenaient d’une analyse indépendante des résultats au cours de son étude clinique de phase III.Dr Albert Bourla, président et chef de Pfizer exécutif, a déclaré: « Aujourd’hui est un grand jour pour la science et l’humanité. Grande journée pour la science Une étude sur les vaccins a montré que le vaccin est efficace à plus de 90% pour prévenir la maladie (Photo: AP) » Le premier ensemble de résultats de notre phase 3 L’essai du vaccin Covid-19 fournit la preuve initiale de la capacité de notre vaccin à prévenir Covid-19. »Il a ajouté:« Nous continuerons de collecter des données supplémentaires alors que l’essai se poursuit pour une analyse finale. s est planifié lorsqu’un total de 164 cas confirmés de Covid-19 se sont accumulés. «Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à rendre cette réalisation importante possible.» Les résultats sont basés sur la première analyse intermédiaire de la phase 3 de l’étude, et a évalué 94 cas confirmés de Covid-19 chez des participants à l’essai.Protection après 28 joursL’étude a recruté 43538 participants, dont 42 pour cent ayant des antécédents divers.Les sociétés n’ont signalé aucun problème d’innocuité grave, mais des données de sécurité et d’efficacité supplémentaires continuent d’être collectées Le cas réparti entre les individus vaccinés et ceux qui ont reçu le placebo indique un taux d’efficacité du vaccin supérieur à 90%, sept jours après la deuxième dose, ce qui signifie que la protection est obtenue 28 jours après le début de la vaccination, qui consiste en Cependant, ils préviennent que, à mesure que l’étude se poursuit, le pourcentage final d’efficacité du vaccin peut varier.

