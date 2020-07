«  Le vaccin contre le coronavirus d’Oxford ne peut conférer une immunité que pendant 12 mois  »

Le principal candidat du Royaume-Uni pour un vaccin contre le coronavirus ne peut fournir une immunité que pendant 12 mois, selon un cadre supérieur de la société à l’origine du projet.Sir Mene Pangalos, chef de la biopharmacie d’AstraZeneca, a déclaré que la vaccination Covid-19 garantira « avec un peu de chance » l’immunité pour Bien que l’on craigne que la protection de douze mois ne soit pas adéquate pour lutter contre une pandémie mondiale, Sir Mene a déclaré que ce serait encore un «grand pas en avant» dans la lutte contre la pandémie Le bulletin i a coupé le bruit Il a déclaré à BBC Newscast: «Sur la base des précédents, avec d’autres études menées par le groupe d’Oxford, nous espérons que la réponse immunitaire durera au moins 12 mois mais, espérons-le, plus proche de 24 ou plus. «Vous vous faites vacciner contre la grippe chaque année, j’espère que cela durera plus longtemps, mais nous ne le savons pas, mais nous voudrions qu’il dure au moins 12 mois. Mais étant donné à quel point ce virus est contagieux et à quel point il se propage dans le monde, je pense que tout ce qui peut vous protéger de la maladie, de tomber malade, d’aller à l’hôpital, je pense que ce sera un grand pas en avant pour le monde. »Sir Mene a déclaré que la dose la plus efficace en termes de développement d’une réponse immunitaire semblait être un calendrier à deux doses, dans lequel vous seriez vacciné avec la première dose, puis receviez la deuxième dose quelques semaines plus tard. (Photo: REUTERS / Luke MacGregor) Le gouvernement britannique place ses espoirs dans le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca, sur lequel il travaille avec le Jenner Institute de l’Université d’Oxford et l’Oxford Vaccine Group, devenant ainsi le premier vaccin contre le coronavirus produit à grande échelle. Il a déjà commandé 100 millions de doses du vaccin Oxford à partir d’un virus génétiquement modifié. Les scientifiques du projet ont déclaré la semaine dernière qu’ils espéraient que le vaccin pourrait être prêt dès novembre.Sir Mene, vice-président exécutif de la recherche et du développement des produits bio-pharmaceutiques chez AstraZeneca, a déclaré: fonctionnent actuellement au Royaume-Uni, qui sont presque entièrement inscrits; les études que nous menons au Brésil et en Afrique du Sud; et l’étude que nous allons commencer aux États-Unis – qui sera une étude de 30 000 patients – nous nous attendons à obtenir des lectures d’efficacité. Donc, que le vaccin fonctionne ou non, à tout moment à partir d’octobre. [we are] il faut se préparer au cas où le vaccin fonctionne, c’est que du jour où nous obtenons des données positives jusqu’au jour où il est approuvé, espérons-le, par les régulateurs, nous serions prêts à approvisionner le monde. »Cependant, des données sont toujours en cours de génération sur la réponse immunitaire chez les plus de 55 ans et on ne sait toujours pas si le vaccin pourrait être administré aux enfants et assurer une protection à vie, comme la vaccination contre la rougeole.

