Moins de dix mois se sont écoulés depuis que Felix Magath a commencé à travailler pour les clubs Würzburger Kickers et Admira Wacker Mödling, qui étaient soutenus par Investor flyeralarm. Cinq entraîneurs ont déjà dû partir sur les deux sites, et après le licenciement de Marco Antwerp, Bernhard Trares sera le troisième entraîneur-chef de cette saison au FKW. C’est une mise en accusation du travail de Magath jusqu’à présent. Un commentaire de Jochen Tittmar, rédacteur en chef de SPOX.

« Je ne suis pas un tueur d’entraîneurs », a déclaré samedi le directeur sportif Jörg Schmadtke. L’entraîneur de Wolfsburg, Oliver Glasner, avait publiquement critiqué la politique de transfert de VfL la veille, et Schmadtke avait également publiquement condamné les déclarations de Glasner. Schmadtke ne voulait pas abandonner l’hypothèse répandue selon laquelle cela signifierait automatiquement la fin pour l’Autrichien – et l’a rendue publique.

Pour le moment, il a raison, Glasner est toujours l’entraîneur des loups. Le tueur des entraîneurs n’est pas basé à Wolfsburg, mais plutôt à Würzburg. Et aussi dans une banlieue de Vienne, pour être plus précis. Il écoute un nom dont ils ont de bons souvenirs à Wolfsburg: Felix Magath, devenu champion d’Allemagne avec la Basse-Saxe en 2009.

Depuis janvier, Magath, maintenant âgé de 67 ans et auparavant 25 mois sans emploi, est responsable du côté sportif du club de deuxième division Würzburger Kickers et de l’équipe de première division autrichienne Admira Wacker Mödling. L’investisseur flyeralarm lui a donné le chef du département « Flyeralarm Global Soccer ».

Donc, moins de dix mois se sont écoulés depuis, mais cinq entraîneurs ont déjà dû prendre leur chapeau aux deux endroits. A Würzburg, Bernhard Trares sera le troisième entraîneur-chef de la saison en marge de la 8e journée. Ce n’est rien de plus qu’une mise en accusation du travail précédent de Magath.

La gestion de Magath du coach de promotion est étrange

Même le fait de traiter avec l’entraîneur de promotion Michael Schiele n’a pas jeté un bon éclairage sur les décideurs du FWK. Selon les rapports, Magath aurait préféré se débarrasser de Schiele le plus tôt possible, mais lui et son équipe ont connu une très bonne seconde moitié de saison en troisième division et ont étonnamment progressé.

Cela semblait donc assez étrange lorsque le club a annoncé lors de sa soirée de fin de saison que le «père de l’ascension» (Magath), dont le contrat était prolongé d’un an, resterait entraîneur. Après la fin de la Coupe DFB et deux défaites au départ de la deuxième division, l’alibi supposé semblait avoir été trouvé pour finalement mettre Schiele devant la porte.

Il a été remplacé par Marco Antwerp. Maintenant, il est certainement compréhensible qu’un nouveau venu, après quatre défaites consécutives et après sept jours de match, déjà considérable en retard de six points sur la banque d’épargne, se mette à réfléchir. D’autant plus qu’Anvers, après tout ce que vous entendez de Würzburg, avait l’équipe et l’environnement contre eux.

Le travail de Magath endommage l’image de flyeralarm

Mais il était déjà le deuxième entraîneur de la saison en cours au FWK. Et quand il doit partir après seulement 42 jours au pouvoir et un bilan sportif désastreux, alors l’accent est forcément mis sur la direction sportive qui a choisi cet entraîneur – et donc sur Magath.

Sa panique ou son désespoir doivent être assez grands, car vendredi après la défaite 1: 4 au 1. FC Heidenheim, il a déclaré qu’Anvers pouvait « bien sûr » continuer à travailler en paix. Entrer dans le huitième match avec Trares en tant que troisième entraîneur est presque historiquement précoce et cause au projet flyeralarm des dommages considérables à son image.

Et il est loin d’être possible de donner une meilleure référence au travail de Magath chez l’homologue autrichien de Würzburg. Même avec Admira du bourg de Basse-Autriche de Maria Enzersdorf, il a jusqu’à présent prouvé tout sauf une main chanceuse.

Würzburg et Admira sont chacun en bas du tableau

Un mois après l’intronisation de Magath, l’entraîneur Klaus Schmidt, qui était là depuis moins de six mois, a dû partir. C’était Zvonimir Soldo – autrefois entraîneur adjoint de Magath au club de première division chinois Shandong Luneng Taishan.

Ce n’est que lors de la dernière journée de la pré-saison que Soldo a été avant-dernier à conserver la ligue, en septembre, il a rejeté après une faillite le premier jour de match. Patrick Helmes a pris le relais pour un match, et Damir Buric est resté à l’écart depuis.

La mesure de Magath n’a pas non plus été couronnée de succès: après cinq défaites en sept matches, Admira et Kickers de Würzburg sont actuellement en bas du tableau.

Felix Magath: Formateur à Würzburg et avec Admira depuis sa prise de fonction en janvier