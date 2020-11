Le trou d’ozone saisonnier au-dessus de l’Antarctique restera actif jusqu’en novembre

Le trou d’ozone saisonnier au-dessus de l’Antarctique persistera jusqu’en novembre, selon les observations par satellite et par ballon météorologique de la NASA et de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

L’ozone est un gaz qui, dans sa zone naturelle de la stratosphère, agit comme un «écran solaire» à la vie sur Terre. Dans cette région, l’ozone protège notre planète des rayons ultraviolets cancérigènes qui peuvent également endommager les plantes et le plancton. (L’ozone se forme également beaucoup plus près du sol que le smog, lorsque les rayons du soleil génèrent des réactions photochimiques avec la pollution des véhicules et les émissions industrielles.)

L’ozone stratosphérique naturel s’épuise lorsque le chlore et le brome des activités humaines s’accrochent aux atomes d’ozone. Chaque hiver dans l’hémisphère sud, les rayons du soleil qui reviennent provoquent des interactions qui érodent l’ozone. L’érosion se poursuivra dans les températures froides jusqu’à l’approche du printemps, selon la NASA.

Le trou d’ozone antarctique a atteint son maximum le 20 septembre 2020, à 9,6 millions de miles carrés (24,8 millions de kilomètres carrés). C’était le 12e plus grand trou d’ozone jamais enregistré. (Crédit d’image: Goddard Space Flight Center de la NASA)

« Des températures froides persistantes et de forts vents circumpolaires, également connus sous le nom de vortex polaire, ont favorisé la formation d’un grand et profond trou d’ozone antarctique qui devrait persister jusqu’en novembre », a déclaré la NASA dans un communiqué le 30 octobre.

« Le trou d’ozone annuel de l’Antarctique a atteint sa taille maximale à environ 9,6 millions de miles carrés (24,8 millions de kilomètres carrés), soit environ trois fois la superficie de la zone continentale des États-Unis, le 20 septembre. Les observations ont révélé l’élimination presque complète de l’ozone dans un 4 milles de haut [6.5 km] colonne de la stratosphère au-dessus du pôle sud », a ajouté l’agence.

Le trou dans la couche d’ozone de 2020 est le 12e plus grand en superficie en 40 ans d’enregistrements satellites et possède la 14e plus faible quantité d’ozone mesurée par des instruments à ballons, a déclaré la NASA. La production d’ozone est cependant bien meilleure qu’elle ne l’était en 2000, lorsque la taille du trou a atteint son maximum. Le trou a diminué depuis en raison du déclin des produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone réglementés par le Protocole de Montréal de 1987, a ajouté la NASA.

(Crédit d’image: Goddard Space Flight Center de la NASA)

« Depuis le pic de l’an 2000, les niveaux de chlore et de brome de la stratosphère antarctique ont chuté d’environ 16% par rapport au niveau naturel », a déclaré Paul A. Newman, scientifique en chef des sciences de la Terre au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland, dans le même communiqué.

« Nous avons un long chemin à parcourir, mais cette amélioration a fait une grande différence cette année. Le trou aurait été d’environ un million de miles carrés. [2.6 million square km] plus élevé s’il y avait encore autant de chlore dans la stratosphère qu’en 2000. «

Les instruments satellites qui mesurent l’ozone comprennent l’instrument de surveillance de l’ozone néerlandais-finlandais sur le satellite Aura de la NASA, le sondeur de membre à micro-ondes sur Aura, l’Ozone Mapping Profiler Suite sur le satellite NASA-NOAA Suomi National Polar-Orbiting Partnership (NPP), et un autre Ozone Mapping Profiler Suite sur le satellite polaire NOAA-20, a déclaré la NASA.

