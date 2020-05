Le Triumph Scrambler 1200 Bond Edition est un Perfect 007 Ride!

Triumph a lancé une Scrambler 1200 Bond Edition limitée, dont seulement 250 unités seront construites pour le monde entier. Plus important encore, cette moto sera présentée dans le prochain film de Bond, «No Time To Die».

Les films Bond ont toujours été spéciaux avec l’utilisation de voitures britanniques exquises et de gadgets sophistiqués et le dernier film Bond ne sera pas différent. Ce n’est pas seulement Aston Martins que la franchise Bond a exploré au fil des ans, mais aussi plusieurs autres automobiles britanniques emblématiques. Le 25ème film de la franchise, « No Time To Die », qui devrait sortir vers la fin de l’année, contient encore une fois de fantastiques friandises automobiles. En plus de présenter un tas d’Aston Martins, le nouveau film obligataire mettra également en vedette le nouveau Land Rover Defender et même un Triumph Scrambler 1200 Bond Edition 2020.

«No Time To Die» – le nouveau film Bond présentera ce sinistre Triumph Scrambler 1200 Bond Edition.

La meilleure partie est que vous pourrez acheter cette moto spéciale Bond, si vous êtes extrêmement chanceux. Triumph ne construira que 250 unités du Scrambler 1200 Bond Edition pour le monde entier. La moto en édition spéciale a été vendue aux États-Unis à 18 500 $, ce qui se traduit par environ 14 roupies lakh en monnaie indienne (ex-salle d’exposition). Voyons de plus près ce qui est si spécial à propos de cette moto Bond Edition.

Seules 250 unités de la Scrambler 1200 Bond Edition seront produites.

Le Scrambler 1200 Bond Edition est basé sur un Scrambler 1200 XE. La spécialité commence par le travail de peinture avec son jeu de couleurs noir jais qui a été magnifiquement contrasté avec des composants finis en métal brossé. Cela suffit à lui donner un look méchant et sinistre. De plus, la calandre des phares est traitée en acier inoxydable. Les doubles échappements standard ont été remplacés par de nouvelles unités Arrow avec embouts en fibre de carbone et le bouclier thermique est gravé 007. Le grand logo Triumph sur le réservoir de carburant et la genouillère en métal brossé sont en effet des touches très cool.

Même l’écran de démarrage sur le combiné d’instruments qui indique «007» à chaque fois que vous tournez la clé de contact.

Vous serez également rappelé sur le fait qu’il s’agit d’une moto d’édition spéciale par l’écran de démarrage sur le tableau de bord qui indique «007» chaque fois que vous tournez la clé de contact. La moto reçoit également une pince de colonne montante unique avec des numéros individuels gravés au laser. De plus, chaque propriétaire du Scramble 1200 Bond Edition recevra un Bond Handover Pack qui se compose d’un certificat d’authenticité signé à la main par le PDG de Triumph, Nick Bloor. Vous obtenez également un sac à dos premium avec votre moto.

Le reste de la moto est à peu près identique au Scrambler 1200 XE d’origine. Il appartient à la famille de motos Triumph Bonneville et est l’un des meilleurs brouilleurs au look rétro. La moto est propulsée par un moteur bicylindre parallèle refroidi par liquide de 1200 cm3 qui est réglé pour produire 90 ch à 7400 tr / min et 110 Nm de couple à 3950 tr / min. Le moteur a une manivelle à 270 degrés qui lui donne un meilleur grognement bas de gamme et également le grondement caractéristique d’un moteur V-twin. Nous avons vraiment hâte de voir la Scrambler 1200 Bond Edition et toutes les autres automobiles de luxe en pleine action dans «No Time To Die».