Le trio de chargeurs sans fil AirPower de Samsung est déjà à prix réduit

Au lieu d’attendre l’infâme Tapis de chargement sans fil AirPower, qui ne se matérialisera peut-être jamais commercialement, ou Apple est beaucoup moins ambitieux MagSafe Duo Charger, qui verra probablement le jour relativement bientôt, les chasseurs de bonnes affaires à la recherche de quelque chose pour recharger plusieurs gadgets à la fois devraient fortement envisager d’acheter le simplement (et à juste titre) Samsung Wireless Charger Pad Trio dès maintenant.

Il n’y a évidemment aucune condition attachée à cet accord, qui peut durer ou non jusqu’à Black Friday et au-delà, ne nécessitant aucune adhésion spéciale ni aucun autre type de saut à cerceau. Il vous suffit de visiter la plate-forme de commerce électronique la plus populaire et de commander votre option de couleur préférée à un rabais étonnamment élevé et précoce de 22%.

Compatible avec les iPhones modernes en plus de Les meilleurs combinés et appareils mobiles compatibles Qi de Samsung de nombreuses autres marques, le Wireless Charger Pad Trio peut alimenter en même temps une smartwatch et deux téléphones ou un combiné, une smartwatch et une paire de véritables écouteurs sans fil.

Avec un total de six bobines à l’intérieur, ce mauvais garçon prétend vous faciliter la tâche pour poser votre appareil et le recharger sans avoir à vous soucier des problèmes d’alignement potentiels. Le pad comporte deux sections, dont l’une est entièrement dédiée à la famille Galaxy Watch de Samsung, prenant en charge l’OG Watch Active aux côtés du nouveau et haut de gamme Watch Active 2 et Regardez 3.

Avec un poids de 320 grammes et une épaisseur de seulement 15,5 mm, ce modèle Trio est officiellement moins cher que l’ancien chargeur sans fil Duo Pad de Samsung tout en conservant ses capacités de charge rapide et en incluant un adaptateur de voyage de 25W dans la boîte.