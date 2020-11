Le Trident sera la Triumph la plus abordable en Inde l’année prochaine!

Triumph a récemment fait ses débuts chez Trident dans le monde entier comme la moto la plus abordable jamais construite. Il arrivera en Inde l’année prochaine en tant que CKD et devrait coûter environ Rs 7 lakh. Il sera également beaucoup plus convivial à conduire que la gamme Street Triple.

Triumph nous avait d’abord taquiné avec le Trident en août 2020, et maintenant, ils ont révélé la moto dans son intégralité. La Triumph Trident devrait être la moto la plus abordable de la marque et oui, elle arrivera en Inde dès l’année prochaine. Ce sera la nouvelle moto nue sportive d’entrée de gamme de Triumph et si la gamme Street Triple était un peu inaccessible pour certains, le Trident devrait corriger cela. Ce n’est pas aussi maniaque que les motos Street Triple et les performances devraient donc être beaucoup plus amicales aussi.

Groupe motopropulseur Triumph Trident

Tout comme son aîné – le Street Triples – le Trident utilise également un moteur à trois cylindres en ligne. C’est une unité de 660 cm3 qui pousse 81 ch et 64 Nm de couple. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses à 6 vitesses et peut également être équipé en option d’un quickshifter haut et bas. Triumph dit que ce moteur n’est pas le même que celui de la Street Triple S. Au lieu de cela, le moteur a 67 nouveaux composants, ce qui le rend différent du moteur à trois cylindres de la gamme Street Triple. Mais nous espérons que cela sonne aussi bien que le Street Triple.

Fondements Triumph Trident

Cependant, le Trident n’utilise pas les composants les plus haut de gamme et cela permet de contrôler les coûts. Les fonctions de suspension sont reportées par Showa, fourche à fonction séparée inversée à l’avant et mono-amortisseur réglable en précharge à l’arrière. Le freinage est assuré par des étriers avant à deux pistons Nissin avec deux disques de 310 mm, tandis que l’arrière a un étrier à un piston. La Trident est également une moto assez légère, faisant basculer la balance à 189 kg (trottoir) et cela se résume à son cadre en acier tubulaire. De plus, avec une ergonomie beaucoup plus décontractée que la gamme Street Triple, la Trident devrait être une moto conviviale à conduire.

Caractéristiques de la Triumph Trident

C’est peut-être une moto d’entrée de gamme, mais Triumph a sûrement été généreuse sur le plan des fonctionnalités. Vous bénéficiez de deux modes de conduite – Route et Pluie – ainsi que d’un contrôle de traction réglable et de la conduite par câble. Vous pouvez même désactiver complètement l’antipatinage dans les deux modes de conduite, mais l’ABS n’est cependant pas commutable. Vous obtenez également un combiné d’instruments entièrement numérique qui vous montre toutes sortes d’informations dont vous avez besoin. Si vous optez pour le contrôle de traction réglable et le ride-by-wire, vous bénéficiez également de la navigation étape par étape, du contrôle GoPro et du contrôle du téléphone et de la musique à l’écran.

Lancement en Inde et attentes en matière de prix

Le style de la moto est typiquement Triumph mais tout à fait unique à sa manière. Les dimensions compactes donnent à la moto un profil très attrayant et le langage du design minimaliste semble très contemporain. L’échappement sous le ventre ajoute la bonne dose de sportivité. Le Trident viendra en Inde l’année prochaine en tant que CKD. Triumph n’a pas encore révélé les prix de la moto au niveau international, mais ici en Inde, nous nous attendons à ce qu’elle coûte environ Rs 7 lakh et ce sera un excellent rapport qualité-prix. Le Triumph Trident rivalisera avec les Kawasaki Z650 et Honda CB650 en Inde.