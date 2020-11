Le travail dit que les lois sur la sécurité pour bloquer les prises de contrôle étrangères d’entreprises britanniques sont «  trop faibles  »

De nouvelles lois sur la sécurité nationale visant à bloquer les entreprises britanniques stratégiquement importantes contre les prises de contrôle étrangères laisseront le pays «nettement plus faible» que ses voisins européens et doivent être renforcées, a insisté le Parti travailliste. Les ministres ont déposé le projet de loi sur la sécurité nationale et l’investissement la semaine dernière dans le but de conférer au gouvernement de plus grands pouvoirs pour que les entreprises des «secteurs sensibles» ne soient pas achetées par des entreprises étrangères pour des raisons de sécurité. Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Les changements font partie des plans du gouvernement pour lancer une nouvelle stratégie industrielle. Les travaillistes soutiennent le parti travailliste a déclaré qu’il soutiendrait la législation, mais a demandé au gouvernement d’aller plus loin et de renforcer ses plans pour permettre aux ministres d’intervenir lorsque des fusions pourraient entraîner le démantèlement ou le déplacement de sociétés britanniques vitales à l’étranger. Le projet de loi propose d’élargir le type d’entreprises qui doivent déclarer les acquisitions proposées au-delà des domaines traditionnels, tels que la défense et l’aérospatiale, pour inclure les entreprises d’intelligence artificielle, d’informatique quantique et de télécommunications. Si elle est adoptée, la législation donnera au gouvernement le pouvoir d’annuler les prises de contrôle étrangères d’entreprises technologiques britanniques jusqu’à donner des années après leur réalisation. Le secrétaire aux Affaires de l’ombre du Labour Ed Miliband (Photo: BEN STANSALL / AFP / Getty) Selon le projet de loi, tout en alignant le Royaume-Uni sur les autres pays en matière de protection de la sécurité, comme la France, la Grande-Bretagne «a des pouvoirs nettement plus faibles en matière de rachat». Le secrétaire aux affaires, Ed Miliband, a déclaré que le projet de loi était une «occasion manquée». «À maintes reprises ces dernières années, les pouvoirs existants se sont révélés insuffisants pour protéger des intérêts économiques vitaux – de la tentative de prise de contrôle d’Astrazeneca par Pfizer à la récente prise de contrôle d’ARM. «Si le gouvernement prend au sérieux la stratégie industrielle, nous avons besoin d’une capacité à intervenir dans les rachats pour protéger nos intérêts vitaux, en particulier dans notre secteur technologique», a-t-il déclaré. En plus de bloquer les fusions pour des raisons de sécurité nationale, les ministres auront le pouvoir rétrospectif de démanteler des entreprises s’ils n’ont pas suivi la procédure correcte et infliger des amendes de 10 millions de livres ou plus. Investissements hostiles Le projet de loi sur la sécurité nationale et l’investissement a été déposé la semaine dernière pour remédier à la situation le rôle des «investissements directs étrangers potentiellement hostiles» dans les industries considérées comme cruciales pour la sécurité à long terme du Royaume-Uni. Malgré les allégations de déchirement de la stratégie industrielle du gouvernement et de lancement d’un nouveau livre blanc, les données sur la transparence révèlent que les ministres n’ont tenu que trois réunions sur 1375 pour discuter de la stratégie avec les parties prenantes en 2020.Les données montrent qu’aucune de ces entreprises n’était dans le secteur de la technologie.

