Le trapèze des Mascareignes, farniente sous les tropiques

Indissociable de l’océan Indien dans lequel il se trouve, le trapèze des Mascareignes est un attrayant lieu de villégiature. L’océan indien, abritant ce bout de paradis, se délimite au nord par la péninsule arabique, à l’est par la Birmanie, l’Indonésie, l’Australie, au sud par l’antarctique et à l’ouest par le continent africain et le canal de Mozambique.

Le trapèze des Mascareignes se compose de six îles paradisiaques, six histoires différentes, six biodiversités et cultures différentes. Afin de se poser parmi les meilleures destinations du tourisme mondial, ces îles se sont regroupées sous l’appellation « d’îles vanilles ». En ensemble, elles forment ce que l’on appelle le trapèze des Mascareignes.

Un road-trip qui vaut le détour

Destination phare du tourisme mondial, le trapèze des Mascareignes possède des atouts ravageurs pour conquérir les visiteurs. Jadis repère de pirates et de marins, l’endroit est propice pour ceux qui souhaitent partir à l’aventure. C’est paradisiaque, exotique, le dépaysement est assuré.

Plage Seychelles / Pixabay

Les Rodrigues, Maurice, Madagascar, Mayotte, la Réunion, Les Seychelles et Comores, autant de destinations à découvrir, autant de culture à connaitre. Elles sont toutes des îles fascinantes et belles les unes que les autres. Un road-trip dans le trapèze des Mascareignes c’est l’occasion idéale pour partir à la découverte d’une biodiversité sans pareil. Vous êtes prévenus. Ce que vous allez y découvrir vous marquera à vie.

Madagascar, pierre angulaire du trapèze des Mascareignes

Pour les amoureux des destinations exotiques, un voyage à Madagascar est un dépaysement assuré. Au programme, panorama à couper le souffle, pittoresque, une faune et une flore endémique. Madagascar c’est l’île qui fait rêver et qui saura vous récompenser.

Sa grande superficie, la plus grande dans l’océan Indien d’ailleurs, en fait de l’île une destination incontournable. Des mers cristallines, des kilomètres de plage de sable blanc, une cuisine délicate, raffinée et très colorée.

Des spots de plongées à n’en plus finir

Les eaux de l’océan Indien sont clémentes. À la fois translucide et connait une vie aquatique abondante, cette partie offre le spot idéal pour les amateurs de plongée sous-marine. Selon les destinations que vous comptez visiter dans cette zone, vous aurez droit à un voyage aux multiples facettes, avec effets de surprise garantis.

Pour un road-trip de plongée sous-marine, Madagascar, La Réunion, Maurice et Les Seychelles sont à mettre en tête de liste. Les paysages sous-marins qui s’offrent aux visiteurs laissent sans voix, affichant une très grande diversité faisant la renommée de ce triangle des Bermudes de l’océan Indien.

C’est seulement dans cette partie du globe par exemple, du côté nord-ouest de Madagascar et le littoral comorien, que vous aurez l’occasion de découvrir un fossile vivant, sobrement appelé : LatimeriaChalumnae. Le Coelacanthe est le témoin vivant de la théorie de l’évolution prônée par Charles Darwin. Rien que pour partir à la découverte de cet étrange poisson aux nageoires charnues, un séjour dans le trapèze des Mascareignes vaudra son pesant d’or. Une plongée sous-marine dans les eaux de ces îles, c’est une invitation au voyage dans un monde à part.