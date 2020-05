Le train de retour de Sandler s’accroche au film NBA maintenant dans sa cour – Africadaidly

Un autre mouvement sans heurt d’Adam Sandler, après son tour de bravoure dans « Uncut Gems » l’année dernière.

Par variété, l’alun SNL fraîchement huilé jouera dans le prochain « Hustle » de Jeremiah Zagar, une offre Netflix sur un éclaireur de basket-ball américain qui, après avoir été injustement licencié, découvre un joueur talentueux à l’étranger et décide de l’emmener aux États-Unis pour prouver que ils ont tous les deux ce qu’il faut pour arriver en NBA.

Oui, ça ressemble un peu au véhicule de Kevin Bacon « The Air Up There » – mais le pedigree derrière la caméra suggère qu’il pourrait y avoir un peu plus de viande sur ses os.

En développement depuis quelques années, «Hustle» a été filmé par Taylor Maerne et Will Fetters. Outre Happy Madison, Roth / Kirschenbaum Films et Springaver Entertainment de Maverick Carter, le comité de production du film comprend le basketteur devenu magnat du cinéma LeBron James («Space Jam 2»).