Le trailer d’archives promet une romance de science-fiction avec Theo James le 10 juillet

Archiver est un magnifique film de science-fiction à paraître le 10 juillet sur les services de streaming VOD. Il devait faire ses débuts au SXSW en mars dernier, mais ne l’a pas été en raison de l’annulation. Les stars du cinéma Theo James, Stacy Martin, Rhona Mitra, et Toby Jones, et est écrit et réalisé par Gavin Rothery. Vertical Entertainment sortira celui-ci, et ils devraient avoir un coup sur leurs mains. Les effets sont étonnamment nets et le casting est super talentueux. Jugez par vous-même, cependant. Vous pouvez voir la bande-annonce, le synopsis et l’affiche de Archiver en bas.



Synopsis et affiche des archives

« 2038: George Almore travaille sur une véritable IA équivalente à l’homme. Son dernier prototype est presque prêt. Cette phase sensible est aussi la plus risquée. D’autant plus qu’il a un objectif qui doit être caché à tout prix: retrouver sa femme décédée . L’archive sera disponible en streaming VOD et à la demande le 10 juillet. «

Voilà de quoi je parle. La science-fiction émotionnelle et déprimante est mon type préféré de science-fiction. Ajoutez une pincée d’action, et vous m’avez. Theo James n’agit pas assez; Je l’ai vraiment apprécié dans ces films divergents autrement pas très bons il y a quelques années. Un film comme ceux-ci a besoin d’un acteur comme lui dans le rôle principal, quelqu’un qui peut vendre les battements émotionnels sans dériver vers une réaction excessive et une caricature. J’ai également été très impressionné par la qualité des effets de la bande-annonce; l’apparence de l’être artificiel est la plus importante. Vertical Entertainment a connu de grandes fluctuations cette année et est en train de devenir un endroit pour mettre ces films décalés à petit budget. Archiver cherche à poursuivre sa séquence actuelle lors de sa diffusion en streaming et à la demande le 10 juillet.

